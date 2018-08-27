藍營要角出面力挺　盧秀燕登記參選台中市長

盧秀燕表示，感謝支持者力挺支持，讓她非常溫暖與感動，因為在野沒有任何資源，所有的鄉親們卻都自動自發幫忙團結一致；面對台中近年停滯不前，經濟、交通、空氣等各項問題亟待解決，盧秀燕呼籲，大家在這場選舉中應該勇敢的站出來，這不只是為了盧秀燕、也不是為了國民黨，而是為了所有台中的鄉親、為了台中的未來，要發揮「小蝦米對抗大鯨魚」的精神，希望台中進步，不要再沉淪。

國民黨台中市長參選人盧秀燕偕同「鐵三角」競選團隊及紅黑派系要角出面力挺，在近400名支持者的簇擁下，今(27)日正式登記參選台中市長，展現藍營團結拚勝選的決心。眾人高舉「反空污、救台中」、「市長換人、空氣換新」標語，並齊聲高呼「台中要改變，就投盧秀燕」。

盧秀燕競選總部主任委員江啟臣說，國民黨派系整合，是從基層做起，整合不同的意見與方案來達成共識。另外公投聯署書在一個月內就完成145萬份送入中選會，這代表大家對現在政府的執政十分不滿；目前市長大選已邁入非常重要的階段，剩餘不到三個月的時間，呼籲大家一定要盡全力把台中拿回來。

江啟臣重申盧秀燕競選主軸「陽光、空氣、水」，呼籲大家一定要讓盧秀燕當選市長，台中政治才能陽光透明。



▲前立委顏清標(左) 、前議長張清堂(右) 陪同盧秀燕完成登記。（圖／柳榮俊攝 , 2018.8.27)



▲國民黨台中市長參選人盧秀燕正式登記參選台中市長（圖／柳榮俊攝 , 2018.8.27)

競選總幹事顏寬恒表示，希望在這次的選舉，能讓藍天再現，讓台中更好，大甲鎮瀾宮董事長顏清標也到場聲援，並表示大家一定要把盧秀燕送進市政府，議員們也全部都要凍蒜，「空氣要好，就要投給盧秀燕」。

今日盧秀燕登記參選，湧現了近400位市民到場支持，鐵三角競選團隊主委江啟臣、副主委楊瓊瓔、總幹事顏寬恒也全員到齊，顏清標董事長、沈智慧中常委、張清堂前議長與張清照副議長也與全體黨籍議員到場力挺，現場「盧市長加油」、「盧秀燕凍蒜」聲不絕於耳，眾人高呼「台中要改變，就投盧秀燕」。

另外，台灣世代智庫對台中市長選舉發布最新民調，市長林佳龍支持度領先盧秀燕，盧秀燕團隊發言人吳皇昇表示，台灣世代智庫的背後政治色彩外界多所質疑，只要我們稍微google一下便可知道其「英系」的影子，今年初該智庫曾公佈台灣人民對蔡英文總統的滿意度達5成以上，明顯高於不滿意度，其結果與各項民調數據大相逕庭，引起許多網友的批判，這方面就不多做細述。

吳皇昇也說，民調的數據涉及的因素很多，譬如調查的題目內容、抽樣方式、訪問標準化、資料統計等，還有機構效應也都有人討論，這次親綠民調所公佈的數據，不僅跟以往各大公開民調不同，也跟團隊內參民調很不一樣，林佳龍不愧是民調祖師爺，是不是「自己的民調自己救？」，外界自有公評。