〈光鼎法說〉打入小米供應鏈 下半年智慧音箱放量營收

LED 封裝廠光鼎 (6226-TW) 今 (27) 日召開法說會，除光模組業務外，光鼎目前另一核心業務為藉由小米生態鏈平台跨入的智慧家電領域，小米旗下南京紫米的最新產品為智慧音箱「小愛同學」，預計今年下半年開始放量，下半年來自小米的營收占比可望較上半年的 12% 持續提升。

光鼎過去相當低調，外界並不知道其實公司早已在 2014 年打入小米供應鏈。光鼎過去出貨小米的產品包括 2014 年的南京紫米電子移動電源，2015 年的安徽華米穿戴手環、電子秤，及 2016 年的純米電鍋用 LED 燈。