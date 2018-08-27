LOL亞運電競示範賽開戰！小米、三星抓住新浪潮

2018 亞運將電競列入示範賽項目，之後 2022 年杭州亞運將電競將列為官方正式比賽項目，就是為了搶奪逐漸低迷的亞運收視率。目前 2018 年亞運會選出的六場比賽中有兩場比賽《部落衝突：皇室戰爭》(Clash Royale) 和《傳說對決》(Arena of Valor) 都是手機遊戲。

全世界約有 2.5 億名電競玩家，市值每年約 10 億美元，而且還在成長中。根據荷蘭研究公司 Newzoo 的數據，該行業預計到 2021 年將達到 13 億美元。

《日經亞洲評論》報導，近年風靡全球電競遊戲也讓小米、三星等亞洲手機製造商抓住新商機，紛紛推出電競智慧型手機、與電競公司合作等方式搶攻市占，電子競技 (eSports) 今年列入在 2018 亞運電競示範項目，今 (27 日) 日《英雄聯盟》(League of Legends，LOL) 電競示範賽項目已登場。

根據 Newzoo 的報告，手游電競在亞洲比在西方更受歡迎。該報告稱，亞洲 55% 的遊戲收入來自行動裝置，而北美和歐盟只有 29%。該報告補充說：預計未來幾年內日本、泰國、印尼和越南等國家的手游電競市場將出現明顯增長。

印尼電競協會主席 Eddy Lim 在亞運會中表示，「手遊」納入亞運會是順應流行趨勢，而手機遊戲製造商已開始在電競類別中製作遊戲。

為了搶占新商機，亞洲智慧型手機公司紛紛宣布推出電玩專用的智慧型手機，將其採用強大的處理器和電池，以及更高的螢幕刷新率。

新加坡商硬體廠商 Razer 在去年 11 月推出 Razer 手機時，揭開這一趨勢。這款專為遊戲玩家而生」的智慧型手機，最大的賣點是支援了刷新率達 120Hz 的螢幕，承諾玩家暢玩所有遊戲。

中國中興通訊旗下的子品牌 Nubia 於今年 4 月發布了其遊戲智慧型手機 Red Magic，之後小米推出了「Blackshark（黑鯊）」電競旗艦機。台灣華碩於 6 月份宣布推出 ROG 電競手機。

對許多亞洲公司而言，在快速智慧型手機市場中，電競手機是能與競爭對手區別開來的一種方式。

三星近來與電玩廠商合作，旗下手機可率先獨家下載最新遊戲。(圖：官網)

三星展開新的手機銷售策略，和 Android 版要塞英雄《Fortnite》獨家合作，今年跟三星展開獨家合作，Samsung 旗下旗艦智慧型手機以及兩款平板產品可支援 Fortnite 優先獨家下載，購買 Samsung Galaxy Note 9 或是 Galaxy Tab S4 的消費者，更可在《Fortnite》遊戲中解鎖獨家角色「Galaxy」。

消息人士表示，2018 年亞運會期間，手遊電競運動員應該使用大會提供的三星設備，因為三星是官方贊助商之一。

但許多運動員目前在重新考慮這個要求，因為許多人說他們是使用 iPhone 獲勝。在中國運動員就是使用 iPhone 擊敗了中華台北，成為 Valor 競技場的第一個亞洲冠軍。

電子競技 (eSports) 今年列入在 2018 亞運電競示範項目，有六項遊戲確認納入 2018 年競賽項目，今日《英雄聯盟》(League of Legends，LOL) 電競示範賽項目已登場，中華代表隊目前以 1:0 分別克敵巴基斯坦和印尼，之後將對戰沙烏地阿拉伯。

六款遊戲納入了 2018 年亞運競賽示範項目：《英雄聯盟》(League of Legends，LOL)、《爐石戰記》(Hearthstone)、《世界足球競賽》(Pro Evolution Soccer)、《星海爭霸 II》(StarcraftII)、《部落衝突：皇室戰爭》(Clash Royale) 與《傳說對決》(Arena of Valor)。世界上有 27 個國家和地區已參加這場盛會。