國民黨加幸福盟　三百萬分連署書恐癱瘓中選會

國民黨推動「反核食、反空汙、反深澳電廠」3項公投案，盼在年底要公投綁大選，27日也大動作召開記者會，宣示三案第2階段共145萬6966萬分連署完成，並將連署書送至中選會，不料中選會卻以連署書數量太大，沒有場地存放拒絕簽收。

中選會被國民黨與幸福盟連署書塞爆，今(2)7日國民黨遞交三項公投近150萬分連署書，明日又將有幸福盟的兩百萬分連署書到場，讓中選會人力物力不足，恐讓第二階段審查大塞車。

一位國民黨立委表示，公投法修正過後，門檻大幅下降也讓各政黨社團積極運用公投來推動各項議題，而中選會手上也有各項公投的提案，但中選會卻用場地與人力不足的理由來拖延國民黨公投案，顯見中選會根本沒有為了公投做沙盤推演，才會發生這樣的狀況。

目前第一案的連署書已經送至中選會一樓空間，進行初步檢查，但其餘兩案都還擺在大門口；該位藍委說，民進黨政府小動作很多，所以晚上會派黨團同仁在現場保護連署書，預計明早再派人協助中選會工作人員，加快整體進度。

▲中選會一樓大廳正在進行連署書初步處理的準備。（圖／記者戴祺修攝,2018.08.27）

同時，明日還會有幸福盟推動愛家三公投，數量預計超過兩百萬份，若也比照國民黨今日公投案做法，恐怕會癱瘓中選會。據了解，中選會原本只知道有幸福盟將來遞交連署書，所以僅準備處理幸福盟連署的人力物力，但國民黨在26日晚間突然表示要遞交連署書，才讓中選會措手不及。

據悉，中選會還在討論該如何處理幸福盟的百萬連署書，可能的方案之一是會簽收幸福盟遞交連署書的案件，但連署書本身則希望幸福盟能夠先自行帶回保管；幸福盟成員莊雅仁說，目前中選會還在討論要如何處理幸福盟的提案，但上周就已經聯繫中選會繳交連署書一事，也約略提到總數量，所以活動仍會照常進行。