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亞運／劉錚、陳盈駿輪流接管　相隔48年台男籃重返4強

記者鍾東穎／綜合報導2018/08/27 18:47
▲中華男籃陳盈駿。（圖／記者林柏年攝）
▲中華男籃陳盈駿。（圖／記者林柏年攝）

2018雅加達亞運，睽違12年重返8強的中華男籃今(27)晚迎戰人高馬大的敘利亞，靠著「小飛人」劉錚、當家主控陳盈駿上、下半場輪流接手比賽，最終以82:75獲勝。自1970年後首度晉級4強。

中華男籃在分組最後一戰碰上卡達陷入苦戰，兩隊多名球員「五犯畢業」，胡瓏貿和卡達拉辛還遭驅逐出場，最終中華隊有驚無險拿下，締造小組3連勝，以分組第1晉級8強。

今日8強戰也打得相當不輕鬆，面對人高馬大的敘利亞，中華隊靠著劉錚頻頻切入，展現招牌上籃美技，單節獨拿13分，首節以24:17領先。次節，敘利亞反撲一波10:2攻勢，所幸中華隊回敬三分球，上半場結束雙方41:41平手。


▲中華隊劉錚。（圖／林柏年攝）

易藍再戰，第三節雙方都加強防守，中華隊略遜一籌單節16:17，決勝節，劉錚起飛追蓋火鍋，陳盈駿中距離得手，中華隊一度拉開5分領先，不過敘利亞馬上回敬三分球，又來到1分差距。

最後2分鐘雙方來回得分，陷入膠著，不過在關鍵時刻陳盈駿都能有效得分，尤其在最後1分鐘的出手幫助中華隊拉開到7分領先，儘管敘利亞想要祭出犯規戰術搶分，但仍無力回天，終場中華隊以7分之差獲勝。

陳盈駿在下半場跳出來接管比賽，下半場獨拿13分，全場繳出24分3助攻， 劉錚貢獻次高的20分6籃板居次，陳冠全貢獻11分。

 

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