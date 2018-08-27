影／連日豪雨老宅漏水　弘道老人福利基金會亟需捐款

一波波的豪大雨，無情襲擊獨居弱勢長輩的老舊屋宅，弘道老人福利基金會彰化服務處陸續接獲社工通報，關懷服務的獨居弱勢長輩老舊屋宅因漏水或需扶手避免滑倒等，已影響服務長輩的居住安全急需修繕，但無奈今年弘道彰化服務處募款只達四成，尚缺600萬元服務經費，弘道彰化服務處主任林博樺27日說，希望愛心民眾捐款支持，讓助老服務不間斷，也能因應豪雨過後協助長輩家園重建的需求。



▲弘道彰化服務處請修繕師傅為獨居的阿公進行居家修繕，幫助獨居的長輩營造一個安全的棲身處。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.27)

林博樺表示，弘道彰化服務處常年關懷服務彰化地區近500位獨居、弱勢、失能長輩，而服務長輩棲身的老屋宅動輒都是40、50年以上的老舊建築，更不乏屋齡70年以上的土角厝，因此近3年來持續推動居家修繕方案並已修繕40戶，最常見的居家安全修繕需求是：屋頂漏水、有傳統門檻缺或階梯乏無障礙通道、燈光老舊、缺乏浴廁或者浴廁在外不便使用等情形，而這也都是容易發生跌倒致死意外的潛在危險因子！



▲弘道彰化服務處請修繕師傅為獨居的阿公進行居家修繕，幫助獨居的長輩營造一個安全的棲身處。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.27)

林博樺指出，今年弘道彰化服務處募集關懷訪視、送物資、陪伴就醫與居家修繕等等服務經費僅達四成，尚缺600萬助老服務經費之際，接連的豪雨近期更接獲六案居家修繕通報，其中四案更是屋頂漏水急需修繕！



▲弘道彰化服務處請修繕師傅為獨居的阿公進行居家修繕，幫助獨居的長輩營造一個安全的棲身處。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.27)

林博樺表示，住在彰化福興鄉現年96歲的阿實阿公獨居在近百年的木管屋樑瓦簷，遇到下雨就開始漏水、阿公的住處更無衛浴設備，洗澡更只能在臨時搭建的空間沐浴，居家生活充滿了危險，經弘道社工通報後，專業修繕師傅預計整修老磚屋中的一個房間，在房間內增建衛浴設備、填平凹凸的地面更整修房間上面的漏水，讓阿公可以安心棲身，不用再擔心害怕。



▲弘道彰化服務處請修繕師傅為獨居的阿公進行居家修繕，幫助獨居的長輩營造一個安全的棲身處。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.27)

林博樺說，今年弘道彰化服務處尚缺600萬元助老服務經費，急需民眾愛心捐款，或者響應9月30日於彰師大寶山校區舉辦的「弘道愛心運動園遊會」電洽購買園遊券，您的捐款可以支持豪雨帶來的居家修繕服務經費與長輩家園災後重建外，更讓弘道關懷訪視、送物資、陪伴就醫等等助老服務不中斷。愛心專線：04-7331-585，郵政劃撥帳號：22754331，戶名：弘道老人福利基金會。