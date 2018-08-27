修訂補助延攬客座人才遭反彈 監委將查科技部

（中央社記者李淑華台北27日電）監察委員張武修今天表示，科技部日前修訂補助延攬客座人才作業要點，引發國內科學研究學術團體反彈，由於事關未來科技研發及高階研究人才培養，他申請自動調查。

監委張武修下午發布新聞稿指出，教育是十年樹木，百年樹人，台灣多年以來國家社會得以發展，正是因為依賴優質的人力培育，而生物醫學科技人才，更是當代主要科技發展的核心。

他指出，科技部日前修訂補助延攬客座人才作業要點，引發國內科學研究學術團體接連反彈，公開籲請科技部應審慎評估，以避免政策走向對台灣科技發展造成重大衝擊，危及科技產業的整體提升。