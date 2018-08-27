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中央社

修訂補助延攬客座人才遭反彈 監委將查科技部

中央社2018/08/27 18:32
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者李淑華台北27日電）監察委員張武修今天表示，科技部日前修訂補助延攬客座人才作業要點，引發國內科學研究學術團體反彈，由於事關未來科技研發及高階研究人才培養，他申請自動調查。

監委張武修下午發布新聞稿指出，教育是十年樹木，百年樹人，台灣多年以來國家社會得以發展，正是因為依賴優質的人力培育，而生物醫學科技人才，更是當代主要科技發展的核心。

他指出，科技部日前修訂補助延攬客座人才作業要點，引發國內科學研究學術團體接連反彈，公開籲請科技部應審慎評估，以避免政策走向對台灣科技發展造成重大衝擊，危及科技產業的整體提升。

對此，張武修申請自動調查，將瞭解科技部的政策規劃及資源的分配是否兼顧基礎研究的發展。

新聞稿指出，日前有國內14個生物醫學相關學會聯合聲明，公開指出，科技部近年投入鉅額研究經費卻僅偏重於少數特定項目，未能全面審視國內科技長期人力的需求與培養，指陳科技部「未能保障基礎研究經費」、「未能妥善規劃博士後研究員進修發展」、「獨厚特定領域或年齡層的專案補助」等。究竟科技部修訂該要點，有否偏頗之虞，又科技部生科司歷年來核撥予基礎研究額度與項目，是否有逐年下降現象，有否影響台灣核心科技研發的基石，均有進一步調查瞭解的必要。（編輯：楊玫寧）1070827

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