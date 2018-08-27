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農損6.3億　陳吉仲：影響面積不大、肉品價格應可穩定

記者陳俐穎／台北報導2018/08/27 19:13
▲熱帶性低氣壓帶來龐大雨勢，造成多處淹水，主要蔬菜產區農民難以搶收蔬菜情況下，產地蔬菜到貨量明顯萎縮。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.24)
▲熱帶性低氣壓帶來龐大雨勢，造成多處淹水，主要蔬菜產區農民難以搶收蔬菜情況下，產地蔬菜到貨量明顯萎縮。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.24)

由於熱帶低氣壓造成的豪大雨，造成中南部災情慘重，農漁牧業也受到衝擊，農委會副主委陳吉仲27日表示，由於豪大雨主要集中在嘉義、台南地區，剛好避開蔬菜、水果等作物的盛產地，受到的衝擊不大，僅占全國蔬菜產量的1％以內。而在漁業損失的部分，漁業署副署長林國平說明，受損部分大約占全國養殖漁業的3％，但漁業有較高的替代性，預期價格波動較低。

根據農委會統計，截至27日下午5點，農作物總損失達6.3億元，陳吉仲提到，由於災區避開主要農糧產區，蔬菜受損部分僅185公頃，相較於全國15萬公頃，不到百分之一。而他也提到，媒體報導麻豆文旦損失慘重是不實報導，農糧署署長胡忠一表示，文旦樹泡在水裡一周都沒有影響，受損的比例不到一成。


▲農委會副主委陳吉仲27日召開記者會，說明農損問題與處理方針。（圖／記者陳俐穎攝，2018.08.27 ）

在畜牧損害的部分，陳吉仲說明，豬隻損害不超過一萬頭，而雞隻損害大約為150萬隻，對整體市場影響不大，但畜牧處副處長王忠恕不諱言，在開學之後，蛋類的需求可能增加，屆時價格會有所波動。由於害怕影響民眾健康，目前嘉義與台南的斃死畜禽也都完成清理。

而在市場價格方面，陳吉仲表示，將會密切關心北農成交數量，率先開市的西螺果菜市場，由於休市三天，承銷人手中無存貨加上淹水搶貨心態，每公斤從27元飆升到41元。

在肉品市場部分，由於中元節已過，價格來到相對淡季，應會維持穩定水平。面對即將來臨的中秋節節慶需求，王忠恕說明，中秋節有兩大用肉需求，分別為祭祀與烤肉，烤肉占了大宗，但烤肉多是使用冷凍肉，供需價格應能保持穩定。

對於受災的農家，陳吉仲也說明，政府目前加強推行各類農業保險，降雨型魚塭保險或寒害保險都能保障受損漁民的權益，而對於立即的補助，農委會副主委黃金城目前已南下各地方，了解當地受損情況，提供農民現金救助與低利貸款，從優從寬從簡原則，希望能提供立即的幫助。

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