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新台幣連2升 美元回檔出口商拋匯帶動

中央社2018/08/27 18:49
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者邱柏勝台北27日電）美元回檔，加上適逢月底出口商拋匯，帶動今天新台幣走揚，但午盤過後外資將股利匯出，限縮新台幣升幅，終場以30.772元兌1美元作收，升值1.1分，匯價連2升。

台北與元太外匯經紀公司總成交量12.64億美元。

外匯交易員表示，美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）上週發表談話後，外界預期美國將維持下半年升息2次的基調，市場不確定性降低；但也有人認為，鮑爾強調目前美國尚無通膨過熱的風險，是一種「偏鴿派」的說法，未來升息速度可望放緩，各種多空消息頻傳，影響美元上攻力道。

此外，美國總統川普（Donald Trump）陷入政治風暴，以及中國央行調整「逆週期係數」阻貶人民幣，亞幣兌美元普遍止貶反彈，加上今天台股大漲，外資也大幅買超，激勵新台幣走揚。然而午盤過後，許多外商銀行大舉匯出，壓抑新台幣升幅，終場僅小升1.1分作收。

外匯交易員說，今天外資匯出的資金，主要是鴻海發放的現金股利，但由於時序進入月底出口商拋匯旺季，午盤後有不少出口商進場拋匯，成為推升新台幣的力量。

展望後市，外匯交易員指出，由於美元近期走勢震盪，新台幣料將呈區間整理格局，後續仍須觀察外資動向。

新台幣兌美元今天開盤價為30.718元，最高30.712元、最低30.778元，尾盤收30.772元，升值1.1分。（編輯：楊玫寧）1070827

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