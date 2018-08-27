NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈議員關切災後處理　望補助從速從寬南部淹大水去金門玩　陳建仁致歉遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
地方

影／綠茶富含兒茶素開發綠茶面膜　入圍台中十大伴手禮

記者陳雅芳／彰化報導2018/08/27 21:19
▲大葉大學藥保系以綠茶開發「綠活因子長效鎖水面膜」，將茶葉運用到面膜上，入圍2018台中十大伴手禮。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.27)
▲大葉大學藥保系以綠茶開發「綠活因子長效鎖水面膜」，將茶葉運用到面膜上，入圍2018台中十大伴手禮。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.27)

綠茶不拿來喝了，用來敷臉，大葉大學藥用植物與保健學系助理教授李柏憲輔導微研坊企業公司，將研磨成小分子的高品質茶葉，添加進美妝產品中，開發含有綠茶多酚的「綠活因子長效鎖水面膜」，入圍2018台中十大伴手禮。李柏憲說，用富含維他命C的綠茶做面膜，不僅能洗去污垢，又能保持皮脂膜的完整，對肌膚有很好的美白效果。


▲大葉大學藥保系以綠茶開發「綠活因子長效鎖水面膜」，將茶葉運用到面膜上，入圍2018台中十大伴手禮。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.27)

李柏憲指出，因應天然美妝產品趨勢，韓國、日本近年都推出茶系列保養品，台灣的茶葉聞名世界，除了飲用，更具有開發成多元產品的潛力。微研坊的研磨專利技術，不僅可將茶葉磨成小分子，更適合添加到產品中，也能保留茶葉原本的營養素。


▲大葉大學藥保系以綠茶開發「綠活因子長效鎖水面膜」，將茶葉運用到面膜上，入圍2018台中十大伴手禮。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.27)

李柏憲表示，健康的肌膚最外層有一道天然的防衛屏障，能幫助肌膚鎖水保濕、防止病原入侵、阻隔紫外線大量穿透等功能，這層天然的弱酸性乳霜層稱為皮脂膜。一旦皮脂膜受到破壞、細胞間質流失，表皮細胞也會跟著受損，使保水功能降低，皮膚變得乾燥、發癢，對冷熱、觸壓的防禦力也跟著減弱，極易引起紅腫、敏感現象，皮膚變得脆弱不堪。


▲大葉大學藥保系以綠茶開發「綠活因子長效鎖水面膜」，將茶葉運用到面膜上，入圍2018台中十大伴手禮。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.27)

此次產學合作研發的「綠活因子長效鎖水面膜」，選用羽絨絲纖維面膜紙，搭配含有綠茶多酚的獨門精華液配方，一方面具有保濕的特性，另一方面敷面膜時還能聞到茶香。


▲大葉大學藥保系以綠茶開發「綠活因子長效鎖水面膜」，將茶葉運用到面膜上，入圍2018台中十大伴手禮。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.27)

微研坊公司總經理沈維展表示，微研坊以台灣好茶作為產品主要元素，透過微米化的創新技術，維持茶原料品質和營養成分，去年進駐大葉大學育成中心後，在李柏憲老師的輔導下，成功研發大雁紅茶茶解肉鬆等產品，今年則進一步將茶葉原料運用到美妝保養產品上。


▲大葉大學藥保系以綠茶開發「綠活因子長效鎖水面膜」，將茶葉運用到面膜上，入圍2018台中十大伴手禮。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.27)

沈維展說，綠茶富含兒茶素，因此他們想到以綠茶來開發保濕面膜，為茶葉開創附加價值，與大葉大學藥用植物與保健學系產學合作的「綠活因子長效鎖水面膜」，7月剛上市就傳回入圍2018台中十大伴手禮精品組的好消息，希望9月評選能如願獲選。

關鍵字綠茶面膜綠活因子伴手禮皮脂膜
多囊性卵巢症候群　有年輕化的趨勢榮家製作回憶書籤 　為生活添樂趣

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan