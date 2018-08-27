影／綠茶富含兒茶素開發綠茶面膜　入圍台中十大伴手禮

綠茶不拿來喝了，用來敷臉，大葉大學藥用植物與保健學系助理教授李柏憲輔導微研坊企業公司，將研磨成小分子的高品質茶葉，添加進美妝產品中，開發含有綠茶多酚的「綠活因子長效鎖水面膜」，入圍2018台中十大伴手禮。李柏憲說，用富含維他命C的綠茶做面膜，不僅能洗去污垢，又能保持皮脂膜的完整，對肌膚有很好的美白效果。

李柏憲指出，因應天然美妝產品趨勢，韓國、日本近年都推出茶系列保養品，台灣的茶葉聞名世界，除了飲用，更具有開發成多元產品的潛力。微研坊的研磨專利技術，不僅可將茶葉磨成小分子，更適合添加到產品中，也能保留茶葉原本的營養素。



▲大葉大學藥保系以綠茶開發「綠活因子長效鎖水面膜」，將茶葉運用到面膜上，入圍2018台中十大伴手禮。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.27)

李柏憲表示，健康的肌膚最外層有一道天然的防衛屏障，能幫助肌膚鎖水保濕、防止病原入侵、阻隔紫外線大量穿透等功能，這層天然的弱酸性乳霜層稱為皮脂膜。一旦皮脂膜受到破壞、細胞間質流失，表皮細胞也會跟著受損，使保水功能降低，皮膚變得乾燥、發癢，對冷熱、觸壓的防禦力也跟著減弱，極易引起紅腫、敏感現象，皮膚變得脆弱不堪。



▲大葉大學藥保系以綠茶開發「綠活因子長效鎖水面膜」，將茶葉運用到面膜上，入圍2018台中十大伴手禮。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.27)

此次產學合作研發的「綠活因子長效鎖水面膜」，選用羽絨絲纖維面膜紙，搭配含有綠茶多酚的獨門精華液配方，一方面具有保濕的特性，另一方面敷面膜時還能聞到茶香。



▲大葉大學藥保系以綠茶開發「綠活因子長效鎖水面膜」，將茶葉運用到面膜上，入圍2018台中十大伴手禮。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.27)

微研坊公司總經理沈維展表示，微研坊以台灣好茶作為產品主要元素，透過微米化的創新技術，維持茶原料品質和營養成分，去年進駐大葉大學育成中心後，在李柏憲老師的輔導下，成功研發大雁紅茶茶解肉鬆等產品，今年則進一步將茶葉原料運用到美妝保養產品上。



▲大葉大學藥保系以綠茶開發「綠活因子長效鎖水面膜」，將茶葉運用到面膜上，入圍2018台中十大伴手禮。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.27)

沈維展說，綠茶富含兒茶素，因此他們想到以綠茶來開發保濕面膜，為茶葉開創附加價值，與大葉大學藥用植物與保健學系產學合作的「綠活因子長效鎖水面膜」，7月剛上市就傳回入圍2018台中十大伴手禮精品組的好消息，希望9月評選能如願獲選。