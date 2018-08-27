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影／中彰榮家製作「回憶書籤」　為生活增添樂趣

記者陳雅芳／彰化報導2018/08/27 21:26
▲中彰榮家辦理「回憶書籤」製作，讓長輩大家動動手、動動腦，藉由DIY製作使長輩們以前的回憶得到分享及重整。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.27)
▲中彰榮家辦理「回憶書籤」製作，讓長輩大家動動手、動動腦，藉由DIY製作使長輩們以前的回憶得到分享及重整。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.27)

自己動手做書籤，永久保存添回憶，中彰榮譽國民之家辦理健康促進的團體工作，自8月6日起迄今，已辦理了六次活動，27日辦理製作「回憶書籤」及結業儀式，活動一開始，現場的工作人員帶動現場住民進行健康操，在活動主持人有點不捨及感性的開場後，緊接著讓大家動動手、動動腦，進入主題「製作回憶書籤」，幾位長輩一邊挑選佳句一邊笑著說，「這樣的結業式，還滿好玩的。


▲中彰榮家辦理「回憶書籤」製作，讓長輩大家動動手、動動腦，藉由DIY製作使長輩們以前的回憶得到分享及重整。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.27)

中彰榮家輔導組社工員黃家玉表示，活動方式是讓長輩親自挑選一些名言佳句，再將其製作成書籤，除了方便收納，也能達到自我勉勵的效果。透過實作的方式，讓長輩親手製作學習手冊封面，藉此讓長輩回憶整個團體的歷程，並將所學運用於生活之中，也期待互動關係的延續能促進住民互相支持與鼓勵。


▲中彰榮家辦理「回憶書籤」製作，讓長輩大家動動手、動動腦，藉由DIY製作使長輩們以前的回憶得到分享及重整。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.27)

團體成員段明祥表示，榮家這次安排與健康有關的活動很好，平時我就很注重健康，也會去打槌球或散步，在這次的活動中我認識了一位好朋友，也相約去看他種在家區內的木瓜，相信往後在榮家的生活一定會更有趣，真的很謝謝榮家舉辦各項活動，我有空一定會參加。


▲中彰榮家辦理「回憶書籤」製作，讓長輩大家動動手、動動腦，藉由DIY製作使長輩們以前的回憶得到分享及重整。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.27)

結業儀式由副主任邱文俊主持，在致感謝詞及頒發全勤獎後表示，很高興到那麼多伯伯阿姨都全程參與這個團體，相信大家也都體會到健康與遊戲所帶來的好處，除了可以預防失智症，也可以緩解精神壓力，甚至為生活增添樂趣。


▲中彰榮家辦理「回憶書籤」製作，讓長輩大家動動手、動動腦，藉由DIY製作使長輩們以前的回憶得到分享及重整。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.27)

邱文俊說，適當的休閒娛樂，更有助於維持平穩的身心靈狀態，榮家日後會持續舉辦各項活動，也期待各位住民能盡量參加。期望透過活動促進住民之人際互動，並延續在日常生活中。


▲中彰榮家辦理「回憶書籤」製作，讓長輩大家動動手、動動腦，藉由DIY製作使長輩們以前的回憶得到分享及重整。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.27)

黃家玉提到，團體對老人的益處有很多，包含可讓老人分享想法及生活經驗，並透過課程建立健康觀念，及提供老人充分表達自己的機會。在團體中連結，能減少老人疏離與寂寞的感覺，團體間的鼓勵與支持，能使老人有能力面對往後的困境。

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