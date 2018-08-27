NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈豪雨不停　南市災防高度警戒議員關切災後處理　望補助從速從寬遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
中央社

蔡明忠蔡明興兄弟 辭富邦金及台灣大副董事長

中央社2018/08/27 18:56
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者田裕斌、江明晏台北27日電）金融監督管理委員會10日要求富邦金控在2個月內改善產金分離問題，富邦金今天公告副董事長蔡明忠辭任金控副董事長，而台灣大哥大也公告，副董事長蔡明興辭去職務。

富邦集團旗下事業橫跨金融及電信等產業，蔡明忠與蔡明興兩兄弟於2016年10月「互換版圖」，蔡明忠改任台灣大哥大董事長，蔡明興改任富邦金與人壽的董事長，但都同時兼任另一家公司的副董事長。

富邦金表示，董事會今天通過副董事長蔡明忠辭職案，是為配合主管機關產金分離政策，蔡明忠雖辭去富邦金副董事長，但仍依公司法第27條第二項擔任富邦金的法人董事代表人。

此外，台灣大哥大今天晚間也公告副董事長辭任案，副董事長蔡明興也跟進辭去職務。

根據現行規定「產金分離」的定義為：金融事業董事長或總經理不得擔任其它非金融事業的「董事長」、「總經理」或「職權相當之人」。

日前包括遠東集團總裁徐旭東及富邦金副董事長蔡明忠、台灣大副董事長蔡明興都遭立委點名，違反產業與金融分離原則。金管會查出富邦金的董事會提案，需經過蔡明忠簽署，顯然具有實質決策權，要求富邦金在2個月內限期改善。

除了蔡明忠辭去富邦金控副董事長、蔡明興辭去台灣大副董事長職務外，永豐金控旗下永豐銀行前副董事長何奕達，由於身兼永豐餘董事長，早在今年5月就先行請辭永豐銀副董事長，保留永豐金董事席次，也被外界解讀為規避產金分離政策。（編輯：張良知）1070827

新台幣連2升 美元回檔出口...紐時：中國對北韓與金正恩 ...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan