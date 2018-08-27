蔡明忠蔡明興兄弟 辭富邦金及台灣大副董事長

（中央社記者田裕斌、江明晏台北27日電）金融監督管理委員會10日要求富邦金控在2個月內改善產金分離問題，富邦金今天公告副董事長蔡明忠辭任金控副董事長，而台灣大哥大也公告，副董事長蔡明興辭去職務。

富邦集團旗下事業橫跨金融及電信等產業，蔡明忠與蔡明興兩兄弟於2016年10月「互換版圖」，蔡明忠改任台灣大哥大董事長，蔡明興改任富邦金與人壽的董事長，但都同時兼任另一家公司的副董事長。

富邦金表示，董事會今天通過副董事長蔡明忠辭職案，是為配合主管機關產金分離政策，蔡明忠雖辭去富邦金副董事長，但仍依公司法第27條第二項擔任富邦金的法人董事代表人。