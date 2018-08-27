紐時：中國對北韓與金正恩 懷疑仍深

（中央社台北27日電）中國國家主席習近平可望訪問北韓，中國對北韓非核化的態度是否轉變受到矚目。紐約時報報導，中國分析人士認為，儘管雙方的關係有所緩和，中國仍對北韓和金正恩「保持極深的懷疑態度」。

報導引述中國人民大學北韓問題專家成曉河看法指出，由於美國貿易戰的激烈程度及出現僵局的可能性越來越大，導致中國「處於觀望狀態」，在協助解決北韓問題上變得更加被動，將「取決於貿易戰的發展」。

根據美國總統川普日前的說法，被美國加徵關稅惹怒的中國，不再是讓北韓放下武器的合作夥伴。但中國分析人士表示，情況並非如此，至少目前不是這樣，中國大體上還是遵守了懲罰北韓的國際制裁。