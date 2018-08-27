紐時：中國對北韓與金正恩 懷疑仍深

（中央社台北27日電）中國國家主席習近平可望訪問北韓，中國對北韓非核化的態度是否轉變受到矚目。紐約時報報導，中國分析人士認為，儘管雙方的關係有所緩和，中國仍對北韓和金正恩「保持極深的懷疑態度」。
報導引述中國人民大學北韓問題專家成曉河看法指出，由於美國貿易戰的激烈程度及出現僵局的可能性越來越大，導致中國「處於觀望狀態」，在協助解決北韓問題上變得更加被動，將「取決於貿易戰的發展」。
根據美國總統川普日前的說法，被美國加徵關稅惹怒的中國，不再是讓北韓放下武器的合作夥伴。但中國分析人士表示，情況並非如此，至少目前不是這樣，中國大體上還是遵守了懲罰北韓的國際制裁。
成曉河表示，沒有證據表明中國停止了與美國在北韓擁核和飛彈問題上的合作，而川普則是「從自己的角度亂猜」，認為中國因為美中貿易戰，就不會在北韓擁核問題上提供幫助。
他說，中國出於自己的國家利益，仍希望結束北韓的核能發展計劃。當北韓領導人金正恩先前停止發射飛彈及地下核試驗時，中國感到寬慰。
不過，一位與中國領導層有接觸的西方外交官說，由於對川普在貿易問題上的做法不滿，中國對支持朝鮮半島非核化努力的興趣不大。當川普決定對中國產品加徵關稅時，中國便覺得「被出賣了」。
中國人民大學國際關係學院教授時殷弘認為，他相信習近平已承諾向金正恩提供一些經濟上的幫助，且相當程度上會兌現。否則，中國在北韓問題上，將回到金正恩3月訪問北京之前的困難和尷尬地位。（編輯：邱國強/林克倫）1070827