影／中州盃分齡籃球賽　壯年組中州科大勇奪第二

全國全民中州盃分齡籃球錦標賽，今(27)日賽程進行的是國女各組、高男各組、高女各組及大專男生組的比賽。高男甲組第一場預賽由立仁高中對上三重商工，三重商工以快攻策略一路壓著對手打，最後以51:38拿下預賽第一勝；高女甲組決賽苗栗高商對上輔仁中學，苗栗高商運用快切快投戰術獲得首勝。另外青壯組與壯年組的成績揭曉，青壯組「建國塑膠」隊再奪第一，連續三年掄元，壯年組則由「亦荃」隊奪冠，中州科大拿下第二名。



▲高男甲組立仁高中對三重商工之戰，三重商工一路領先取得首勝。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.27)

27日上午高男甲組比賽，來自嘉義市的立仁高中與新北市三重商工互搶第一勝，三重商工一開始就採取快攻策略，立仁高中似乎招架不住，上半場落後甚多，但立仁高中不氣餒，下半場急起直追連連進袋、嚴密防守，但最後仍無法瓦解三重商工的攻勢，終場三重商工以51:38取得勝利。



▲三重商工教練周敬(後排右三白上衣)對球員打球與課業都要求到位。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.27)

高男乙組預賽，第一場北市成功高中vs.大慶商工，雖然北市成功高中球員平均身高比大慶商工球員矮，但是他們以努力防守、把握快攻原則，大贏對手34分奪勝；高女甲組決賽，苗栗高商對輔仁中學之戰，苗栗高商靠著快切快投、包夾戰術，以77:65贏得首戰。高女乙組預賽，台中市龍津高中vs.新北市能仁家商，能仁家商奪得首勝。



▲高女甲組決賽，苗栗高商靠著快切快投、包夾戰術贏得首戰。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.27)

另外，青壯組與壯年組的成績出爐，青壯組「建國塑膠」隊氣勢逼人，勇奪冠軍，已連續三年坐上第一名寶座，而第二名到第四名依序是「紘亞實業」、「豐泰」、「Mercury」。壯年組「亦荃」異軍突起、戰無不克，硬是擠下去年冠軍中州科大，勇奪第一，中州科大第二，三國鼎立麻辣鍋、員林籃委會分居三、四名。



▲高女乙組預賽，能仁家商女籃首次參加大型籃球比賽旗開得勝，球員相當開心。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.27)