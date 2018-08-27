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中央社

傳美墨NAFTA談判獲重大突破 將近達成協議

中央社2018/08/27 19:15
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社墨西哥市27日綜合外電報導）知情人士透露，美國和墨西哥最快料在今天化解歧見，就新版北美自由貿易協定（NAFTA）達成協議，為加拿大重新加入談判開啟大門。

美墨談判代表整個週末在華盛頓進行馬拉松協商，雙方都暗示接近達成協議。談判預定今天繼續進行。

美國總統川普25日在推特發文表示，美國很快就能和墨西哥達成「重大貿易協定」。墨西哥經濟部長瓜哈爾多（Ildefonso Guajardo）26日和美方代表長談8小時後也說，雙方談判「有進展」，且協商將在美東時間27日上午9時繼續進行。

彭博報導，3位熟悉談判過程的匿名人士透露，過去幾天美墨雙方已就汽車和能源等棘手議題達成重大突破。

在川普堅持下，美國、墨西哥和加拿大已協商1年，以修改有24年歷史的NAFTA。瓜哈爾多26日預估，一旦加拿大重新加入談判，美墨可能需要至少1週時間和加國解決議題。

瓜哈爾多和墨西哥外長維德加瑞（Luis Videgaray）一個多月來不斷往來華府，與美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）進行會談，試圖在8月底之前解決汽車市場規定等雙邊問題。

由於墨西哥總統潘尼亞尼托（Enrique Pena Nieto）將在12月1日將政權交接給總統當選人羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador），因此美墨談判代表亟欲在新總統上任前完成新版NAFTA簽訂。

若要實現這個時程，美國國會必須在簽約的90天前接獲通知。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1070827

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