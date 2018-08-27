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黃國昌陪新北市議員參選人登記　呼籲推倒舊政治高牆

記者陳志仁／新北報導2018/08/27 19:37
▲時代力量黨主席黃國昌呼籲新北市民，給6位優秀的議員參選人進入市議會，示範議員如何強力監督市政，與人民站在一起的機會。（圖／陳志仁攝影，2018.08.27）
▲時代力量黨主席黃國昌呼籲新北市民，給6位優秀的議員參選人進入市議會，示範議員如何強力監督市政，與人民站在一起的機會。（圖／陳志仁攝影，2018.08.27）

九合一選舉登記的首日，時代力量黨主席黃國昌今（27）日陪同時代力量6位新北市議員參選人前往登記；黃國昌強調，未來無論誰當市長，都會堅定地與市民在一起，監督市政。

黃國昌指出，許多台灣人民早已厭惡藍綠惡鬥、噴口水，卻沒真正解決問題，例如最近暴雨釀災，南部鄉親飽受水患之苦，藍綠卻忙著交相指責，而不是討論災情及對策；台灣社會的困境，需要新政治來帶領，衝出一條新的道路。

黃國昌認為，新北推出的6位議員參選人，長期在社會各個的領域秉持專業貢獻心力；今天會站出來，就是因為看不下去地方政治的無能顢頇，例如新北市議會過去的質詢率不到50%，不質詢又不監督，對得起當初選民的付託嗎？

黃國昌痛批，舊政治不僅顢頇，甚至腐敗傲慢，有的議員涉嫌貪污被起訴仍繼續參選，有的議員為了交棒給女兒，就貶低其他無法出國留學的年輕人；深信許多新北市的市民跟他們一樣，受不了這樣的舊政治，一定要推倒才行。

黃國昌希望把時代力量6位的優質參選人送入新北市議會，時代力量的目標明確，「推倒舊政治的高牆、打造新政治的希望」；在這次在新北市議員的選戰當中，打出高規格的選戰，不要流於藍綠的政治口水，而是提出真正的政策主張。

黃國昌說，他的任務就是在全國各地，做好輔選的角色，但對於一個沒有資源的小黨而言，這是一個嚴峻的挑戰。時代力量新北市議員參選人新泰五林區唐聖捷、三蘆區陳志明、板橋區彭盛韶、中和區張祐銓、新店烏來深石坪區曾柏瑜及汐金萬區黃智姍6位議員參選人，一起推倒象徵舊政治的高牆後，在黃國昌的陪同下，進入新北市選委會辦理登記。

▲時代力量的唐聖捷、陳志明、彭盛韶、張祐銓、曾柏瑜及黃智姍6位議員參選人，一起推倒象徵舊政治的高牆後，進入新北市選委會辦理登記。（圖／陳志仁攝影，2018.08.27）

關鍵字時代力量黃國昌唐聖捷陳志明彭盛韶張祐銓曾柏瑜
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