大成卜蜂福壽產銷一條龍 迎秋節旺季股漲

第3季繼中元節後接著有中秋節，都是肉品需求的高峰期。根據統計，每年中秋節有高達7成上班族表示有過節計畫，近8成的人選擇「烤肉」活動及「家人出門聚餐」，節慶習俗將為食品相關大廠帶來商機。

連日豪雨，衝擊飲料業原本火熱的業績，隨著中秋節旺季來臨，食品類股由大成、卜蜂、聯華及聯華食、南僑等族群接捧，除了南僑尾盤上漲1.58%外，其餘都有2%以上的漲幅。

法人指出，隨著節慶需求帶動，預計豬價將回穩，大成、卜蜂本業包括種雞、豬、飼料、雞蛋、食品加工、種鴨，業務都是全面均衡發展，推出一條龍提供相關的肉品烤肉食材，成為推動第3季業績成長的動能。

大成是國內最大的飼料及白肉雞供應商，從大宗物資、飼料、種雞場、孵化場、契約農戶至電宰加工一條龍的生產模式，更擴大到豬肉、雞蛋、水產等，除了生產端，近年為強化「農場到餐桌」的目標，積極著力開發消費食品，進軍加工食品、熟食料理及通路、餐飲市場。

在食品安全愈來愈受重視之際，大成自建通路拉近與消費者距離，去年在台南總部開出第一家「大成安心購」，販售大成旗下各項消費食品。繼大成台南總部、高雄高美館門市後，北部首家大成安心購門市落腳在士林，緊接著也將在三峽開出第4店，並結合集團旗下岩島成、勝博殿、中一排骨開出大型複合店，長遠目標「安心購」可望在全台拓展100店。

福壽同樣強調從牧場到餐桌，確實落實溯源管理，開發各項消費食品，並開起日式炸雞店「好富食堂」，與家樂福合作，主打從農場到餐桌產銷履歷「氣冷雞肉」的安心、安全日式炸雞，同樣期望建立自有品牌通路，進一步擴大出海口。(編輯：陳永昌)1070827