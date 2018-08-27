三大法人同步買超逾111億元 電子雙雄同獲三大法人

台股今 (27) 日在被動元件跌深反彈領漲下，強勢收復月線、季線與半年線，成功站上 10900 點整數關卡，終場大漲 92.86 點、以 10902.21 點作收，成交量為 1051.42 億元。三大法人今日同步買超，外資及陸資買超 92.91 億元，自營商買超 14.74 億元，投信買超 3.99 億元，共買超 111.64 億元。其中，台積電獲外資由賣轉買，大立光則是終結外資連 4 賣，雙雄今日同獲三大法人力挺。

台指期部分，外資增持多單 5046 口 ，多單未平倉口數達 37034 口，投信增持多單 127 口，空單未平倉口數減為 24078 口，自營商則是增持空單 971 口，空單未平倉口數增加至 3417 口。