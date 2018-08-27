影／9合1選舉登記首日　彰化戶政系統大當機

彰化縣年底9合1選舉登記的首日，彰化縣戶政系統連線的主機竟然發生電腦主機大當機事件，縣內26鄉鎮戶政系統電腦全部「掛點」，造成參選人無法申請戶籍謄本，就無法完成登記手續，急得跳腳，經電腦公司搶修於12時5分才修復後恢復正常，彰化縣政府說，因適逢9合1選舉登記時刻，對於27日始申請戶籍謄本的候選人，彰化縣選舉委員會亦採先行收件之後補件的緊急應變措施受理登記，對於候選人的權益不受影響。



▲彰化縣戶政系統連線的主機發生電腦主機大當機，系統無法正常運作、作業停擺，彰化市戶政事務所主任陳賢生趕緊找電腦公司搶修。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.27)

27日上午七點多，彰化戶政事務所的戶役政資訊系統主機點發生系統異常問題，造成各戶政事務所無法受理民眾的申請案件，轉換跑道參選溪州鄉長的縣議員李俊諭前往溪州戶政事務所要申請戶籍謄本，因戶政系統電腦當機，無法申請戶籍謄本，一度無法完成登記手續。



▲彰化縣戶政系統連線的主機發生電腦主機大當機，系統無法正常運作、作業停擺，彰化市戶政事務所主任陳賢生趕緊找電腦公司搶修。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.27)

社頭鄉代陳慶福說，他看好時辰，上午9點到11點要去登記，只欠個人戶籍謄本資料，因此上午登記前先到戶政所申請資料，原以為5分鐘就好了，未料竟遇到戶政系統當機，無奈的將再擇日登記。



▲彰化縣戶政系統連線的主機發生電腦主機大當機，系統無法正常運作、作業停擺，彰化市戶政事務所主任陳賢生趕緊找電腦公司搶修。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.27)

尋求連任的縣議員劉淑芳幕僚事先準備完整資料，因此順利躲過這一次的電腦危機，幸運的完成參選登記；彰化縣議會議長謝典霖帶著競選團隊，浩浩蕩蕩要去登記參選，無奈到了戶政事務所卻因為電腦系統大當機，拿不到戶籍謄本。



▲彰化縣戶政系統連線的主機發生電腦主機大當機，系統無法正常運作、作業停擺，彰化市戶政事務所主任陳賢生趕緊找電腦公司搶修。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.27)

彰化縣議員劉惠娟到員林市戶政事務所要申請戶籍謄本也碰壁。她說，一早就有一堆村里長擠在員林戶政所，大家都是看好良辰吉時要完成登記，但選委會規定卻不能以補件方式完成登記，實在很擾民又不便民。

全縣26鄉鎮市戶政事務所的戶政資料主機設在彰化市戶政事務所機房，27日早8點上班前，電腦主機突然發生「掛點」，戶政事務所主任陳賢生趕緊請求電腦公司人員到場處理，經工程師搶修處理，從電腦日誌發現，問題出在磁碟陣列出現異常，並非中毒也未遭駭客入侵。



▲彰化縣戶政系統連線的主機發生電腦主機大當機，系統無法正常運作、作業停擺，彰化市戶政事務所主任陳賢生趕緊找電腦公司搶修。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.27)

陳賢生指出，發現異常之後已請大同公司工程師趕往搶修，影響層面包括彰化縣26鄉鎮，所有業務均無法辦理，大同公司工程師表示，調閱電腦日誌，發現26日假日就有出現磁碟陣列異常，經搶修後已在中午12點5分恢復正常，戶政事務所也立即通知民眾前來領取上午先收件的完件資料。