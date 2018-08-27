兒盟：家長孩子煩惱大不同 推愛的心理學

兒福聯盟執行長白麗芳建議，利用「愛的心理學」，傾聽孩子「心」聲，傾聽孩子遇到的困擾、從旁陪伴。彼此「理」性溝通，從雙方角度看待煩惱，可以找出更好的處理模式。家長「學」習成長，隨孩子年齡成長去調整教養方式，或因應網路世代新知識，一起成長。

兒童最煩惱前3名是同儕相處、課業壓力及霸凌，青少年最煩惱心理健康，其次是同儕相處和師生衝突，家長最擔心孩子生理健康，其次是課業壓力與同儕相處。兒盟呼籲，面對親子不同的煩惱，主要仍需靠父母積極與孩子討論溝通，一起處理孩子的煩惱。

白麗芳說，比較擔心是親子煩惱之間產生的因果關係，家長擔心孩子成績不好，所以安排各種補習或課程，卻造成孩子的煩惱來源，同樣煩惱課業壓力，家長的煩惱可能是孩子的煩惱來源，如果惡性循環也讓親子走得愈來愈遠。

在同儕相處方面，孩子煩惱是朋友間相處的困擾，家長卻已擔心孩子被霸凌排擠的嚴重程度，白麗芳表示，隨網路時代新興發展，出現很多網路社群交友困擾，同學間的相處變得比以往緊密，建議家長多關注網路世代的交友議題。

白麗芳指出，兒童煩惱排名第一是同儕相處，大多是友情的分合、友情多角關係和交不到朋友等狀況；第二是課業壓力，包含功課寫不完、考試成績不理想以及太多才藝課和補習；第三是霸凌，校園霸凌並非像新聞事件的情形，而是同學被欺負不知怎麼協助、感覺被排擠和孤立等。

白麗芳提到，青少年煩惱排名第一是心理健康，邁入青春期的孩子為尋求認同，容易感到不快樂、嚴重情緒困擾；其次是同儕相處，青少年對同儕認同有更高需求，擔心自己是否受歡迎；之後依序為師生衝突、家庭關係不良。

白麗芳表示，國小學童最煩惱同儕相處，也逐漸感受課業壓力；青少年在生理、心理和社交方面正值快速轉變，他們開始尋求獨立自主，因此較容易與師長和家人發生衝突，或出現意見不合、溝通不良，甚至不服管教，這些狀況是青春期孩子的壓力來源。

兒福聯盟長期關心兒少心理健康，提供三個免費專線，有需要可打電話尋求協助。哎喲喂呀兒童專線0800-003-123；踹貢少年專線0800-001-769及親子教養專線0800-532-880。（編輯：李亨山）1070827