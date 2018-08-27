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臺灣國樂團「寶島辦桌」 　9月下旬台中澎派開席

記者金武鳳／台中報導2018/08/27 21:39
▲臺灣國樂團顛覆傳統，以傳統器樂結合劇場演出「寶島辦桌」，好評連連（圖／記者金武鳳攝 , 2018. 8.27)
▲臺灣國樂團顛覆傳統，以傳統器樂結合劇場演出「寶島辦桌」，好評連連（圖／記者金武鳳攝 , 2018. 8.27)

臺灣國樂團將於9月下旬在臺中國家歌劇院，推出「寶島辦桌」劇場音樂會，屆時樂團演奏家都將化身總鋪師、水腳群，以吹管、拉弦、彈撥和打擊等傳統樂器，搭配鍋碗瓢盆齊飛的辦桌劇場表演，用國樂訴說總鋪師嫁女兒的婚禮故事，顛覆傳統的表演方式，帶給觀眾耳目一新！

臺灣國樂團團長劉麗貞表示，樂團以街頭巷尾最常見的「辦桌」為題材，推出「寶島辦桌」劇場音樂會，在北部、東部都造成轟動，9月22、23兩天首度移師台中國家歌劇院演出。「辦桌」是臺灣最具特色的傳統飲食文化，樂團以此發想，將辦桌文化搬上舞台，不僅貼近臺灣觀眾，也將搬到美國演出，以進行國際交流，讓臺灣文化躍上國際。


▲由臺灣國樂團演出的寶島辦桌，將傳統辦桌的飲食文化搬上舞台，很能貼近觀眾（圖／金武鳳攝 , 2018.8.27)

「寶島辦桌」是以器樂演奏結合劇場表演方式，打破過去樂器演奏及歌仔戲演出型式，由資深劇場編導王立安執導，以及傳藝金曲獎最佳年度演員獎的張孟逸老師合作，平時一板一眼的演奏家們化身成廚師、水腳群，藉由傳統器樂熱鬧的音樂，搭配劇情展現「總鋪師嫁女兒」的婚禮故事，確實很有話題性，吸引不少民眾首次入場聽國樂。

劉麗貞笑說，唯一讓演奏家掙扎的是，他們必須跳脫以往端坐舞台的表演方式，走向台前、釋放肢體，甚至用音樂節奏與觀眾互動，營造出鍋碗瓢盆齊飛、熱火朝天的辦桌料理場景。她還說，「最初他們很排斥，經過磨合與嘗試，大家越來越樂在其中」。

 

關鍵字臺灣國樂團寶島辦桌台中國家歌劇院婚禮
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