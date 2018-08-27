面板雙虎MiniLED各有擅長 友達衝電競、群創攻

Touch Taiwan 2018 智慧顯示與觸控展覽會將在 8 月 29 日登場，面板廠搶進 MiniLED 領域，新品成為展場重要亮點，友達 (2409-TW) 鎖定電競領域，將展出電競監視器面板及電競筆電；群創 (3481-TW) 則是以公共顯示器與大電視為主打，AM MiniLED 8K 大電視可望明年放量，公共顯示器 (PID-LED 拼接大屏) 預計第 4 季量產。

群創指出，去年 6 月推出 AM miniLED，且取得「PixinLED」技術專利，今年 1 月在 CES 展推出全球第一個 10.1 吋車用顯示的 AM miniLED 技術，由於車用產品認證期長，因此先從公共顯示器與大電視切入 MiniLED 市場，今年的顯示器展將展出 65 吋 8K + miniLED、10.1 吋 Curve Hi-CG% miniLED、PID-LED 拼接顯示屏 3 項技術。