面板雙虎MiniLED各有擅長 友達衝電競、群創攻

Touch Taiwan 2018 智慧顯示與觸控展覽會將在 8 月 29 日登場，面板廠搶進 MiniLED 領域，新品成為展場重要亮點，友達 (2409-TW) 鎖定電競領域，將展出電競監視器面板及電競筆電；群創 (3481-TW) 則是以公共顯示器與大電視為主打，AM MiniLED 8K 大電視可望明年放量，公共顯示器 (PID-LED 拼接大屏) 預計第 4 季量產。
群創指出，去年 6 月推出 AM miniLED，且取得「PixinLED」技術專利，今年 1 月在 CES 展推出全球第一個 10.1 吋車用顯示的 AM miniLED 技術，由於車用產品認證期長，因此先從公共顯示器與大電視切入 MiniLED 市場，今年的顯示器展將展出 65 吋 8K + miniLED、10.1 吋 Curve Hi-CG% miniLED、PID-LED 拼接顯示屏 3 項技術。
群創表示，PixinLED AM-miniLED 搶進公共顯示器市場，預計今年第 4 季量產，65 吋大尺寸電視預計明年第 2 季上市，還有其他一系列產品線正積極檢討中，車用產品因認證期長，預估於 2020 年上市。
友達將展出系列全平面無邊框電競監視器面板，包括全球最大尺寸 65 吋 UHD 4K（3840 x 2160）BFGD 大型電競顯示器面板（Big Format Gaming Display）；領先採用 Mini LED 背光技術的超高亮度、高動態對比 UHD 4K 電競監視器；全球最高 240 Hz 刷新率電競監視器面板。
友達指出，電競筆電應用方面，全球首款導入 Mini LED 背光技術的 UHD 4K LTPS 電競筆電面板、HDR 600 高動態範圍 UHD 4K 電競筆電面板，及全球最高 144 Hz 刷新率窄邊框電競筆電面板都在展示之列。更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>