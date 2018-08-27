UN：意圖滅絕洛興雅人 應調查起訴緬甸將領

主要信仰佛教的緬甸，去年8月對好戰分子展開殘暴鎮壓，官兵與民兵被控在洛興雅村莊犯下縱火、謀殺和強暴等暴行，迫使若開邦北部約70萬洛興雅穆斯林逃往孟加拉。

聯合國真相調查小組說：「包括武裝部隊總司令敏昂萊在內的緬甸高階軍事將領，必須為若開邦北部的種族屠殺以及在若開邦、克欽邦和撣邦犯下的違反人道罪和戰爭罪，接受調查並起訴。」

（中央社日內瓦27日綜合外電報導）聯合國（UN）調查人員今天要求，針對策劃屠殺洛興雅少數族群的緬甸武裝部隊總司令敏昂萊和其他5名軍事將領，展開國際調查並起訴他們。

緬甸斷然否認種族清洗指控，堅稱只是回應洛興雅叛軍的攻擊。

但在今天公布的報告中，聯合國真相調查小組堅稱，軍方的戰術「與實際安全威脅始終極度不相稱」。

聯合國人權理事會（UN Human Rights Council）於2017年3月創設的真相調查小組在報告中認定：「有足夠資訊顯示，應該調查和起訴緬甸軍方指揮鏈的高階將領。」

批評人士也指責諾貝爾和平獎得主、緬甸領袖翁山蘇姬，沒有挺身捍衛無國籍的洛興雅人。

報告認定，翁山蘇姬「沒有利用她實質政府領導人的身分和道德權威，來阻止或避免這個發展中事件」。（譯者：陳昱婷/核稿：劉學源）1070827