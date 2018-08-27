NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈豪雨不停　南市災防高度警戒議員關切災後處理　望補助從速從寬遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
地方

金酒推出新酒品搞飢餓行銷 　民眾排隊購買批擾民

記者蔡若喬／金門報導2018/08/27 20:18
▲金酒公司新酒品「一心無二」，東方紅色、圓滾滾瓶身，造形相當討喜。（圖／蔡若喬攝 , 2018.08.27
▲金酒公司新酒品「一心無二」，東方紅色、圓滾滾瓶身，造形相當討喜。（圖／蔡若喬攝 , 2018.08.27

國內白酒龍頭金門酒廠今（27）日推出新酒品「一心無二」，東方紅色、圓滾滾瓶身，造形相當討喜。由於酒廠採取類似飢餓行銷，事前公告限量販售2712瓶，引起民眾搶購心理，昨晚有近四百人徹夜守候在金酒金寧廠福利大樓前排隊，酒廠擾民的作法，也引來民眾批評「不就是買瓶酒，需要搞的這麼累嗎?」、「太擾民」。

東方紅圓滿瓶作為主視覺，象徵著靜謐、圓滿，再以「瑞鵲銜花錦紋」鋪底，局部則是用金箔挑金的手法，這是國內白酒龍頭金門酒廠今天推出新酒品「一心無二」，造形相當討喜。

金酒公司此次僅限量供應339組(2712瓶)，並公告以領取號碼牌方式辦理銷售。由於每人可購買2組(8瓶)，轉賣後可獲得1500元的報酬，故吸引四百多位民眾，從昨晚12點就守候在金酒金寧廠福利大樓前，準備買回家收藏或讓售，但金酒公司採取類似飢餓行銷的方式來賣酒，此舉也引起民眾反感，痛批「太擾民」。

對此，金酒公司總經理張鳴仁解釋，此款「一心無二」酒品主要由金酒公司職工福利委員負責銷售，在數月前就曾銷售過一次，但由於當時公告出了問題，造成1700瓶的「一心無二」酒被少數員工與特定盤商收購一空，引來民眾批評有黑箱作業之嫌，所以此次才會改採公告方式，並以最公平最低辛苦排隊的做法來販售。

張鳴仁強調，他們並非是飢餓行銷，未來若有更好的銷售方式，金酒公司也會再修改。

 

【 NOWnews 今日新聞 】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！※

關鍵字金酒公司新酒品一心無二飢餓行銷
農會界模範生　秀水農會爆發冒貸案亞運射箭　新竹健兒獲一金一銀

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan