金酒推出新酒品搞飢餓行銷 　民眾排隊購買批擾民

國內白酒龍頭金門酒廠今（27）日推出新酒品「一心無二」，東方紅色、圓滾滾瓶身，造形相當討喜。由於酒廠採取類似飢餓行銷，事前公告限量販售2712瓶，引起民眾搶購心理，昨晚有近四百人徹夜守候在金酒金寧廠福利大樓前排隊，酒廠擾民的作法，也引來民眾批評「不就是買瓶酒，需要搞的這麼累嗎?」、「太擾民」。

東方紅圓滿瓶作為主視覺，象徵著靜謐、圓滿，再以「瑞鵲銜花錦紋」鋪底，局部則是用金箔挑金的手法，這是國內白酒龍頭金門酒廠今天推出新酒品「一心無二」，造形相當討喜。

金酒公司此次僅限量供應339組(2712瓶)，並公告以領取號碼牌方式辦理銷售。由於每人可購買2組(8瓶)，轉賣後可獲得1500元的報酬，故吸引四百多位民眾，從昨晚12點就守候在金酒金寧廠福利大樓前，準備買回家收藏或讓售，但金酒公司採取類似飢餓行銷的方式來賣酒，此舉也引起民眾反感，痛批「太擾民」。