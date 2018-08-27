天花板掉下龜殼花 男被咬頭呼吸衰竭

（中央社記者楊軒妮、唐聲揚台北27日電）65歲張先生半夜如廁遭天花板掉落的龜殼花咬傷頭頂，雖立即就醫，仍因呼吸衰竭住院。台北榮總醫師提醒，遭毒蛇咬傷應立即就醫，不要冰敷、使用止血帶，避免組織壞死，也不要切開或吸吮傷口。

台北榮總急診醫學科醫師陳燕嘉說，這名患者先到住家附近醫院就醫，先施打兩劑抗出血性蛇毒血清，但臉部及頭皮仍持續腫脹，轉至榮總治療。患者在被咬傷18小時內，共施打10劑血清，又因咽部組織快速腫脹，導致呼吸道阻塞，入住加護病房插管急救，5天後才治癒出院。

陳燕嘉說，毒蛇咬傷頭頸部的案例不少，但併發急性呼吸衰竭症較為罕見。