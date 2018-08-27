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中央社

天花板掉下龜殼花 男被咬頭呼吸衰竭

中央社2018/08/27 19:45
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者楊軒妮、唐聲揚台北27日電）65歲張先生半夜如廁遭天花板掉落的龜殼花咬傷頭頂，雖立即就醫，仍因呼吸衰竭住院。台北榮總醫師提醒，遭毒蛇咬傷應立即就醫，不要冰敷、使用止血帶，避免組織壞死，也不要切開或吸吮傷口。

台北榮總急診醫學科醫師陳燕嘉說，這名患者先到住家附近醫院就醫，先施打兩劑抗出血性蛇毒血清，但臉部及頭皮仍持續腫脹，轉至榮總治療。患者在被咬傷18小時內，共施打10劑血清，又因咽部組織快速腫脹，導致呼吸道阻塞，入住加護病房插管急救，5天後才治癒出院。

陳燕嘉說，毒蛇咬傷頭頸部的案例不少，但併發急性呼吸衰竭症較為罕見。

對於毒蛇咬傷治療，他建議，最好的處理方式就是盡快遠離毒蛇，防止重複咬傷，並固定傷肢減少活動，以降低毒液的吸收，減緩靜脈、淋巴回流，並且迅速就醫，若能確定蛇種或拍照，有助於醫師給予正確的抗蛇毒血清。

陳燕嘉指出，咬傷時錯誤的處理方式也會加重病情，例如冰敷、使用止血帶會導致局部組織缺血、壞死，切開傷口、吸吮傷口會造成細菌感染，吸吮力量太大也會導致缺血及組織壞死。

陳燕嘉說，龜殼花是常見的出血性毒蛇，咬傷症狀以疼痛、腫脹、瘀青、出血、水泡、組織壞死等為主；每年3到11月是毒蛇活動頻繁季節，從事野外活動或居家附近常有毒蛇出沒者要特別注意。

根據衛生福利部疾病管制署資料，台灣毒蛇咬傷案例中，遭出血性毒蛇龜殼花及赤尾青竹絲咬傷者超過50%。（編輯：李亨山）1070827

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