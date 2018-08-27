一帶一路受質疑 習近平：做雪中送炭的民生工程

（中央社台北27日電）在「一帶一路」計劃受質疑之際，中國國家主席習近平今天說，「一帶一路」不是搞小圈子或「中國俱樂部」。今後要「聚焦重點、精雕細琢」，做「雪中送炭」、讓當地老百姓受益的民生工程。

新華社報導，「推進『一帶一路』建設工作5週年座談會」今天在北京舉行，由中國國務院副總理、推進「一帶一路」建設工作領導小組長韓正主持，習近平在與會並發表講話時，作上述表示。

根據報導，在習近平發表講話前，中國國家發改委主任何立峰、國務委員兼外交部長王毅、上海市長應勇、中共浙江省委書記車俊、重慶市長唐良智、四川省長尹力、吉利汽車董事長李書福等人也出席會議，並相繼發言。