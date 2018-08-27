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中央社

一帶一路受質疑 習近平：做雪中送炭的民生工程

中央社2018/08/27 19:49
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北27日電）在「一帶一路」計劃受質疑之際，中國國家主席習近平今天說，「一帶一路」不是搞小圈子或「中國俱樂部」。今後要「聚焦重點、精雕細琢」，做「雪中送炭」、讓當地老百姓受益的民生工程。

新華社報導，「推進『一帶一路』建設工作5週年座談會」今天在北京舉行，由中國國務院副總理、推進「一帶一路」建設工作領導小組長韓正主持，習近平在與會並發表講話時，作上述表示。

根據報導，在習近平發表講話前，中國國家發改委主任何立峰、國務委員兼外交部長王毅、上海市長應勇、中共浙江省委書記車俊、重慶市長唐良智、四川省長尹力、吉利汽車董事長李書福等人也出席會議，並相繼發言。

習近平說，「一帶一路」是經濟合作倡議，不是地緣政治聯盟或軍事同盟；是開放包容進程，不是要關起門來搞小圈子或「中國俱樂部」；且不以意識形態劃界，不搞零和遊戲，只要各國有意願，中國都歡迎。

他表示，要在保持健康良性發展勢頭的基礎上，推動「一帶一路」向高品質發展轉變，這是下一階段推進共建「一帶一路」工作的基本要求。

習近平說，今後對「一帶一路」要「聚焦重點、精雕細琢」，共同繪製好「精謹細膩的工筆畫」。要注意實施「雪中送炭、急對方之所急、能夠讓當地老百姓受益」的民生工程。

根據報導，韓正表示，要深刻學習領會習近平的講話，認真貫徹落實，以「時不我待、只爭朝夕」的精神投入工作，推動「一帶一路」走深走實。（編輯：邱國強/林克倫）1070827

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