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十三行2款全新「考古旅行箱」行動教具　即日起免費申請

記者陳志仁／新北報導2018/08/27 21:40
▲十三行博物館開發全新考古教具箱，實物教具、教學資源盡收旅行箱內。（圖／十三行博物館提供）
▲十三行博物館開發全新考古教具箱，實物教具、教學資源盡收旅行箱內。（圖／十三行博物館提供）

十三行博物館推出2款全新的「考古旅行箱」行動教具，以史前文化為主題，將仿製文物、教育遊戲等實物教材及教學檔案濃縮在旅行箱中，讓教師們輕鬆將考古知識帶給學子；即日起開放全國小學免費申請借用，歡迎教師們多加利用。

十三行博物館於106年獲得文化部補助為期3年「考古進校園」旗艦計畫，主動走進校園，打造考古魔法教室、辦理教師研習等，已服務超過4萬人次；為讓博物館資源深入各地，特將史前文化知識轉化為適合國小學童的教材教具，設計開發包括「臺灣史前文化」、「十三行文化」2款的主題教具箱。

十三行博物館長陳春蘭表示，「臺灣史前文化」考古旅行箱內有史前文化仿製陶片、北臺灣史前地圖及陶紋挑戰九宮格遊戲；「十三行文化」教具箱則有仿製石器、陶罐及拼圖等，透過實物觀察、觸摸操作等多元方式學習，並從體驗考古學家文物修復的過程中，認識考古工作，也讓全國學子都可享有博物館教育資源。

陳春蘭說，除實物教具外，十三行更貼心提供教學資源行動硬碟，包含史前文化及遺址教學簡報檔、陶器動畫、學習單檔案，供教師於課堂運用活潑的影音媒體活化教學，讓學生們感受考古的魅力；「考古旅行箱」即日起開放全國公私立小學免費的申請，申請方式及表單，請至十三行博物館的官網或粉絲專頁查詢。

關鍵字考古旅行箱十三行文化行動教具
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