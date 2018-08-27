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晶技步出谷底 估營收可望連4個月正成長 法人看好9

鉅亨網2018/08/27 19:52
鉅亨網 / NOWnews
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蘋果供應鏈石英元件廠台灣晶技 (3042-TW) 進入行動通訊、網通電子需求旺季，7 月營收達 6.92 億元，創今年單月新高，依目前晶技的出貨及訂單量預估，該公司 8 月營收可望較 7 月成長 7-8%，帶動其步出第 2 季谷底，連續 4 個月呈現正成長。

同時，依晶技的 8 月營收及出貨結構分析，8 月營收將成長列 7.47 億元的水準，同時因小型化新產品的出貨及生產經濟規模的因素，毛利率將再較 7 月的 22% 再增加 1-2 個百分點。而法人預估，晶技 9 月營收，將維持正成長走勢。

晶技 7 月稅前盈餘 9238 萬元，月增 58.2%，年增 29.6%，累計 1-7 月營收 44.23 億元，年減 11.09%，稅前盈餘 3.4 億元，年減 47.3%，每股稅前盈餘為 1.1 元。

依晶技目前手中訂單來看，法人估算晶技第 3 季營收可望快速加溫，8、9 月營收上升幅度將最為明顯，8 月營收可望上攀 7 億元大關，第 3 季營收估達 21.5 億元，季增逾 15%，隨著新機種、新規格產品出貨，營業規模放大，毛利率可望再較第 2 季的 22.28% 提升 1-2 個百分點。

晶技規劃 2018 年資本支出金額為 8.6 億元，這些擴充及調整目前已陸續到位，可迎接第 3 季起的旺季需求。

晶技 2018 年資本支出分別在台灣平鎮廠投資 2.5 億元，著重在前製程微機電 (MEMS) 產品及石英振盪器；投資在浙江寧波廠 2.3 億元，著重於 SMD 石英晶體 TSX(溫度感應型石英震盪器) 及汽車用石英晶體、較大資本支出金額則在重慶新廠達 3.8 億元，主要用於擴充 SMD 石英晶體產品。晶技看好，今年在 5G 通訊、手機及汽車應用的成長，該公司設置的新產能均已到位。

晶技日 K 線圖

 

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