「川蔡通話」內幕曝光！川普前顧問：蔡政府當時嚇死了

2016 年 12 月，總統蔡英文致電美國總統川普，祝賀他當選新任美國總統，這 10 多分鐘的熱線是 37 年來台、美領導人首次直接對話。當年促成「川蔡通話」的川普政權交接團隊顧問葉望輝（ Stephen Yates ）近日曝光內幕，指出當時「蔡政府嚇死了，不知道該怎麼辦！」甚至拖延了 2 個禮拜才通電話。

據《路透社》報導，葉望輝日前首度公開「川蔡通話」內幕，表示當年正值美國總統大選，民主黨總統候選人希拉蕊以及共和黨總統候選人川普的團隊都收到很多國家的通話要求，中華民國外交部也不例外。川普的幕僚認為和蔡英文通話有好有壞，便詢問葉望輝的意見。

因台灣購買很多美國武器、高科技產品，以做生意的角度來看，葉望輝認為「客人來恭喜你，一定要接這電話！」便支持川普與蔡英文通話，但幕僚不希望有媒體曝光，經商討後才宣稱是葉望輝的個人主張。葉望輝也強調，「川蔡通話」並不是由他牽線而成，但若沒有他的影響，這通電話也沒辦法實現。

葉望輝提到「如果要做談判，他們（台灣）沒有為 YES 做好準備」，其實台灣當初沒有想到川普會接受，甚至因為習慣了往常地拒絕，蔡政府當下非常驚訝，「他們（台灣）嚇死了！不知道該怎麼辦！所以台灣在美國的官員，要跟台北的領導人協調一下，怎麼做？可能嗎？可以做嗎？他們拖延了兩個禮拜才通電話」。