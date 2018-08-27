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〈光鼎法說〉轉投資公司建案上半年營收近億元 下半年

鉅亨網2018/08/27 20:00
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LED 封裝廠光鼎 (6226-TW) 今 (27) 日召開法說會，光鼎董事長馬景鵬表示，中國對 LED 產業的地方補貼預計年底前就會結束，有利市場秩序重整，回歸正常價格機制；轉投資事業部分，轉投資連雲港光鼎置業所興建的南庭苑已陸續完工銷售，上半年營收約 9000 萬元，預計下半年將有更多收益入帳，也在與中國廠商合資公司進行南京三期土地開發計畫。

中國政府補貼 LED 產業政策即將結束，馬景鵬表示，2006 年國內 LED 產業受到中國政府補貼發展衝擊，對營運造成重大傷害，使 LED 成為四大慘業之一，然而，艱苦的 10 年過去了，去年底國家級補貼逐步結束，目前仍在進行補助的只有少數幾個省份，包括福建省對三安光電的補助等，但預計年底前就會結束，有利市場秩序重整，回歸正常的價格機制。

此外，光鼎轉投資子公司連雲港光鼎投資公司轉投資、持股 51% 的連雲港光鼎置業，所興建的南庭苑 (南大院二期) 已陸續完工，其為光鼎在中國江蘇連雲港灌南縣的第 2 個建案，定位為區域型精品高檔小區，總戶數約 308 戶，合約總價人民幣 8000 萬元，已於去年 11 月陸續完工銷售。

光鼎財務長黃政文表示，南庭苑上半年銷售收入約 9000 萬元，預期下半年將有更多收益入帳，目前已銷售比重達 6 至 7 成。

另一方面，光鼎旗下子公司華鼎電子為配合中國退二進三產業政策，將透過低效用地在開發方式，與南京市江寧區國土局簽訂土地出讓補充協議，建設華鼎特色街道項目，華鼎以 5 宗地塊，面積超過 7.5 萬平方米的工業地變性為 4.7 萬平方米的商服用地後，進行土地開發。

黃政文表示，華鼎已與浙江紅城公司達成股權協議合作，雙方共同成立云鼎置業公司，投入金額共 1.6 億元，華鼎以土地作價投資 4 成、紅城現金投資持股 6 成，以進行南京三期土地開發計畫。

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