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中央社

選舉登記首日 苗栗凍蒜聲不斷

中央社2018/08/27 19:54
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者管瑞平苗栗縣27日電）苗栗縣五合一選舉登記首日適逢「好日子」，有32人完成縣議員參選登記，已任8屆議員資深老將林寶珠挑戰連任，拔得頭籌；另有參選人跑步20餘公里完成登記，盼形塑健康選風。

苗栗縣選委會公告苗栗縣第18屆縣長、第19屆縣議員、第18屆(苗栗市第11屆、頭份市第2屆)鄉鎮市長及鄉鎮市民代表、第21屆村里長選舉，今天起至31日止受理登記。

登記首日適逢黃道吉日，包括綠營支持的無黨籍苗栗縣長參選人徐定禎，以及國民黨提名尋求連任的苗栗縣長徐耀昌2人都在上午完成登記；另外，縣議員部分則有32人登記參選，苗栗縣選委會設在縣府文觀局中正堂的縣長、縣議員參選登記處熱鬧非凡，「凍蒜」聲不絕於耳。

已任8屆縣議員的議會老將林寶珠，一早為了趕赴選民服務，上午不到8時就到登記處外等候，率先搶得頭香，完成登記，盼以多年深耕地方基礎，贏得「9連霸」。

勞工出身的無黨籍頭份市民代表黎煥強，這次準備更上一層樓挑戰參選縣議員，今天在多名跑友陪同下，從頭份市「跑」到苗栗市辦理登記，20多公里路程，花了3小時20分鐘抵達，他不忘自嘲「以前跑全馬可在6小時內完成，這兩年疏於鍛鍊，這次紀錄算很差」。

黎煥強指出，自己沒有政黨奧援，但是「沒錢、沒資源又如何」，儘管選戰會非常辛苦，仍希望透過參選縣議員為基層發聲，監督縣府財政，尤其是教育經費專款專用，之所以選擇跑步登記，是想形塑健康選舉，凸顯「絕不買票」，期盼端正選風、遏止惡意抹黑。（編輯：方沛清）1070827

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