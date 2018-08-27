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林智堅率「幸福特攻隊」登記參選　要打不攻擊抹黑選戰

記者陳志偉／竹市報導2018/08/27 20:39
▲登記首日，林智堅率「幸福特攻隊」登記參選，力通三不一要打造幸福工程。（圖／陳志偉翻攝，2018.08.27）
▲登記首日，林智堅率「幸福特攻隊」登記參選，力通三不一要打造幸福工程。（圖／陳志偉翻攝，2018.08.27）

年底選戰候選人登記第一天，新竹市長林智堅今（27）日領軍12位議員參選人共組「12+1幸福特攻隊」登記參選，一行人不僅身著棒球裝，還搭乘「幸福特攻隊巴士」，展現民進黨竹市勝選決心；林智堅更於參選感言中主張「三不一要」─ 不攻擊、不抹黑、不造謠、要政見牛肉，誓言打造「幸福選舉文化」。

民進黨新竹市共提名12位的議員參選人，包含東區鄭貴元、曾資程、劉聲正、鄭美娟、曾文濤，西區陳建銘，南區施乃如，北區李妍慧、賴稟豐、劉康彥，香山區林盈徹、陳雪慧；林智堅今日扮演幸福特攻隊的隊長，帶領身懷絕技的的議員隊員前往選委會登記，現場也公開首支競選形象影片，宣示民進黨本次提名的「12+1」黃金組合，將一同打造竹市幸福工程。

林智堅表示，4年前參選曾打造適合親子的嘉年華式兒童劇團選舉模式，至今已讓不少縣市長或立委參選人採用，未來將秉持創造台灣新政治文化的價值，以「三不一要」─不攻擊、不抹黑、不造謠、要政見牛肉，「讓新竹市擔綱改變選舉文化的角色」。

林智堅於2014年創造百日勝選奇蹟，認為幸福工程需要更多時間、一刻也不能停歇，邀請市民做幸福特攻隊的後盾，與「2.0版」的林智堅及12位議員候選人攜手再創幸福城市嶄新高峰。

林智堅指出，4年前的今天，正好是第二個兒子出生，但因競選工作，很長一段時間無法與兒子相處，甚至曾忘記兒子長相及姓名；不過，近4年來，與所有幸福特攻隊的成員共同為孩子的未來奮鬥，至今回想起來，一切犧牲都值得。

立法委員柯建銘也於會中表示，幸福特攻隊是民進黨有史以來最堅強團隊，具有「1/2新人、1/3女性、1/4客家人」的黃金比例，每一位都長期投入公共事務領域，對於年底選戰有絕對的信心。

關鍵字林智堅幸福特攻隊柯建銘幸福選舉文化抹黑
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