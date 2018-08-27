雨季重創南亞 今年已奪1200餘人命

（中央社新德里27日綜合外電報導）南亞地區今年來雨季暴風雨累計已奪走超過1200條人命。其中印度南部克勒拉省（Kerala）遭遇洪災重創，當地死亡人數仍持續攀升。

從6月持續到9月的雨季，每年在南亞地區造成許多人死亡和大規模損害。印度熱門觀光區克勒拉省目前正遭遇接近百年來最嚴重洪災。

克勒拉省確定罹難人數已達445人，隨著大規模清理工作持續進行，每天又發現更多遺體。洪水氾濫已迫使超過100萬人前往臨時收容所避難，截至今天為止另有15人通報失蹤。

根據官方數據，今年來印度雨季暴風雨造成的死亡人數累計超過1000人，其中近一半在克勒拉省，160餘人在毗鄰的卡納塔卡省（Karnataka），200餘人在北方省（Uttar Pradesh），西孟加拉省（West Bengal）則有195人。