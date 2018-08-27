林錫耀批支吾其詞腦中無物　林姿妙稱影片遭移花接木

林錫耀說，大約三星期前有媒體記者傳了一段影片給他，內容是國民黨提名的宜蘭縣長參選人接受媒體訪問，媒體記者問她一個很簡單的問題，結果差不多30秒的時間，連一句完整的話都講不出來，相信很多人在電視新聞或網路上都看過這段影片。

民進黨中央選對會召集人林錫耀今（27）日上午在陳歐珀登記參選宜蘭縣長造勢大會致詞時，批國民黨提名的宜蘭縣長參選人林姿妙面對媒體連簡單的問題都無法回答，如此腦中無物，萬一當選縣長如何主持會議、如何向中央爭取預算及應付議員質詢？對於林錫耀的批評，林姿妙競選總部透過新聞稿表示，把一段後製移花接木的影片當作選舉主軸，怎好意思對宜蘭縣民交代。

林錫耀表示，她是國民黨提名的縣長候選人，甚至有人說她穩當選，然而連一個簡單的問題都沒有辦法解釋清楚，連一句話都答不上，萬一11月24日真的讓她當選，這其實不只是宜蘭人漏氣的問題，林錫耀說，要當宜蘭縣的大家長，難道腦中、肚內可以無物嗎？擔任縣長主持會議要很快進入狀況並做出裁決，在議會要接受質詢，到中央爭取建設，也要會做簡報，要反映宜蘭鄉親的心聲及需求，這些都是擔任縣長最起碼的要件。

林錫耀強調，如果讓她當選，主持會議及到議會答詢都是支吾其詞答不上來，到中央爭取預算也講不清楚，這樣宜蘭的建設將停頓四年。

對於林錫耀的批評，林姿妙競選總部透過新聞稿回應表示，不能理解一個競選團隊真的是不會抹黑就不會選舉了嗎？把一段後製移花接木的影片當作選舉主軸，怎好意思對宜蘭縣民交代。

新聞稿當中同時提到，承擔不是口號，亂做秀也許可以搏版面，但是會做事、做對的事、帶領一個有效率的團隊，才是一個縣長候選人最基本的條件。





▲林姿妙競選總部透過新聞稿對林錫耀的批評提出回應。（圖／記者李清貴攝 , 2018.08.27)