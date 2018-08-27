經濟部引進移動式防洪牆 推2示範計畫

水利署官員解釋，如果要全新興建堤防或其他防洪設施，不只土地費用、工程費用更龐大，推動也會更困難，因為涉及土地徵收問題，更花心力、時間也難以掌握；相較之下，引進移動式防洪牆等新科技，不僅經費沒那麼高，也頗具可行性。

經濟部水利署官員說明，一般家庭門口都有做擋水板，其實移動式防洪牆的概念就是放大版的家庭擋水板，但細部設計會依地點條件不同有所差距，可能會架設在地面基座、也可能是建在混凝土基座上。

（中央社記者潘姿羽台北27日電）近日豪雨侵襲南台灣，政府體認到防洪建設升級刻不容緩，經濟部官員指出，已規劃引進歐美的移動式防洪牆，並於北部、中南部各推一個示範計畫，最快年底就會啟動。

官員表示，經濟部水利署水利規劃試驗所7月起已開始評估引進移動式防洪牆的可行性，但因為移動式防洪牆的產品非常多種，試驗所必須先評估未來產品是要鎖定哪種標的，區域排水、堤防缺口還是村落保護，再進一步就該標的特性與適合區域來選擇產品的功能條件，最後公開招標。

水利署官員說明，目前預計推兩個示範計畫，一個位於北部、一個在中南部，但詳細位置尚未選定，希望評估完成後，能在年底啟動計畫、選定執行方向。

近幾年氣候變遷愈來愈顯著，歐洲國家和美國很多歷史悠久的城市也面臨水患問題，但因為城市中有很多古蹟、舊建築，當地政府不願因為施作工程而拆除這些歷史文物，便催生新的防洪科技，移動式防洪牆便是一例。

水利署官員表示，移動式防洪牆會依標的的不同，如區域排水或是堤防缺口，有不同的規模需求，前者就可能達到公里的規模，後者則數百公尺便算大。

官員指出，移動式防洪牆是新科技，經濟部需要一段時間評估，現階段並沒有設限要鎖定哪國的產品，預計年底選定方案，並接續進行編預算、發包等作業。（編輯：郭萍英）1070827