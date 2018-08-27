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守住學姐拿過的金牌 谷筱霜亞運空手道摘金

中央社2018/08/27 20:10
中央社 運動 / NOWnews
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亞運最前線（中央社記者龍柏安雅加達27日電）來自南投信義鄉的布農族少女谷筱霜，今天在2018雅加達—巨港亞運空手道女子50公斤量級，以3比2險勝烏茲別克女將芭芭耶娃（Bakhriniso Babaeva），成功守住金牌。

4年前仁川亞運，谷筱霜的同門師姐辜翠萍成為台灣在亞運蠅量級奪金的第1人，今年谷筱霜在國內亞運國手選拔賽中，超越師姐脫穎而出，取得亞運門票，她坦言：「上一屆學姐也是金牌，這一次我不想把這個位置讓給別的國家。」

今天谷筱霜在4強賽面對世界排名第1的日本好手宮原美穗，是最大難關，因為雙方過去兩度交手，谷筱霜從沒贏過，當她以4比2扳倒對手後，「過那關後，我就覺得自己要拿金牌了」。

谷筱霜今年曾在土耳其和芭芭耶娃交手過，當時她以9比1懸殊比數大勝對手，今天兩人再次交鋒，她顯得有些保守，她坦言，多少有受到冠軍賽緊張的氣氛影響，還好她在最後48秒靠著一記勾腿拿下3分，就算尾盤被對手追到只差1分，最後她仍成功守住勝利。

除谷筱霜外，今天包括男子75公斤量級的徐瑋駿，以及男子84公斤量級的吳峻維，雙雙都拿下銅牌，加上昨天女子55公斤量級奪金的文姿云與男子空手道型摘銀的王翌達在內，今年中華空手道亞運代表隊累積拿下2金、1銀、2銅的佳績。（編輯：唐聲揚）1070827

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