守住學姐拿過的金牌 谷筱霜亞運空手道摘金

亞運最前線（中央社記者龍柏安雅加達27日電）來自南投信義鄉的布農族少女谷筱霜，今天在2018雅加達—巨港亞運空手道女子50公斤量級，以3比2險勝烏茲別克女將芭芭耶娃（Bakhriniso Babaeva），成功守住金牌。

4年前仁川亞運，谷筱霜的同門師姐辜翠萍成為台灣在亞運蠅量級奪金的第1人，今年谷筱霜在國內亞運國手選拔賽中，超越師姐脫穎而出，取得亞運門票，她坦言：「上一屆學姐也是金牌，這一次我不想把這個位置讓給別的國家。」

今天谷筱霜在4強賽面對世界排名第1的日本好手宮原美穗，是最大難關，因為雙方過去兩度交手，谷筱霜從沒贏過，當她以4比2扳倒對手後，「過那關後，我就覺得自己要拿金牌了」。