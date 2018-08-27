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誠品生活南西獨棟大店9月試營運 引進日本3大名店迎

鉅亨網2018/08/27 20:47
鉅亨網 / NOWnews
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誠品生活 (2926-TW) 位於台北市西區的全新獨立大店「誠品生活南西」將於 9 月 20 日試營運、9 月 30 正式開幕，除引進包括「猿田彥珈琲」、「FLIPPER’S」與「松本清」等旅日必逛 3 大名店外，南西書店也首度設立「世界脈動 Reading Trends」國際書榜專區，與 R79 串聯成為台北市西區最大書店，隨著誠品生活南西 9 月試營運開幕後，營運可望增添新動能。

誠品生活南西引進 8 大全台獨家及 142 個南西商圈獨家品牌，營運坪數約 6000 坪，而為迎戰西區百貨商圈，也引進旅日必逛 3 大名店，包括東京超人氣「猿田彥珈琲」、甜點排隊名店「FLIPPER’S」舒芙蕾鬆餅，及日本最知名藥妝通路「松本清」，也將攜手 about KUAN 寬庭、神農生活 X 食習等品牌，打造全台獨一無二的新形象複合概念店。

書店方面，誠品生活南西書店首次獨家引進星、馬、泰、越、緬、柬、菲、印尼合計 8 國、近 80 種東南亞語系雜誌，全店擁有逾 2 千種、近 5 千冊雜誌，為全台誠品雜誌種類最齊全的據點，並與 R79 串聯成為台北市西區最大書店。

此外，南西書店也首度設立「世界脈動 Reading Trends」國際書榜專區，且為呼應曾為戲院的歷史背景，保留戲院挑高 5 米的特色，打造「跨文化閱讀發信地」，將在開幕期間每周六夜晚變身深夜電影院，提供多元的閱讀方式。

誠品生活去年海內外營業據點共 45 家，總經營面積約 8.8 萬坪，去年新增台灣誠品 R79 店後，誠品生活花蓮店也於 5 月 26 日正式開幕營運，南西店從 6 月 1 日開始進場裝修，預計 9 月試營運。除南西大店外，誠品生活目前在桃園、台中、高雄與台南積極布點，盼能增加有特色的獨立據點，台北未來還有 2022 年將開幕的新店裕隆城旗艦店。

誠品生活董事長吳旻潔也強調，雖然今年在第 3 季南西商圈與年底的中國深圳獨立大店規劃下，預計將有較大費用支出，可能因此影響損益，但相關效益與獲利能力可望於明年顯現。

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