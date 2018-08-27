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政治

競選辦公室成立　柯文哲笑：盼6千萬打完選戰

記者林仕祥／台北報導2018/08/27 21:03
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台北市長柯文哲今（27）日競選辦公室正式成立，他表示，這個辦公室是走極簡陋風，「沒有什麼滿意不滿意，湊合著用就好了，裝潢費又可以省下來」，但重點不在於布置，而是所有夥伴的創意，他把這場選舉當成改變台灣政治文化的社會運動，希望能只花六千萬就把選戰打完，呼籲所有市民都來參與這場運動，打造「進步價值，光榮城市」。

柯文哲說，四年前他的口號是「改變台灣從首都開始，改變台北從文化開始，這是一場以文化為主體的社會運動，也是台灣歷史上第一次以改變政治文化當作訴求的選舉」，上次選舉他不插旗子、不掛布條，在網路上公告選舉經費，並在選前一個月停止募款，讓台北市民覺得真的可以改變台灣的選舉文化，「很榮幸上次有八十萬市民信任我們」。

柯文哲強調，他每次選舉，都把它當成「改變台灣政治文化的社會運動」，所以重點不在過程做了什麼，而是要給政治文化帶來什麼新的改變。他說，選舉費用太高是台灣敗壞的開始，也是為何會有複雜的政商關係，感謝太太陳佩琪讓他拿房子貸款兩千萬，加上群眾募資獲得的四千萬元，目前共有六千萬元的選舉經費，希望用這些錢就能把選戰打完，「如果我們真的做到，就可以改變台灣的政治史，讓台灣的選舉文化再往前進步」。他也認為，競選總幹事找藍白綠的人都為難大家，所以找一個不是政治人物的人來當總幹事，不失為一個好選擇，這個人選是不是文化界的人，他正在思考，但文化界定義很廣，「我也覺得我是文化界」，至於競選總部太花錢了，裝潢就要再花五百萬，傾向不找。

柯文哲指出，他想成立一個七人的財務監督委員會，來確保錢都有認證、監督過，避免日後再被抹黑，「所以我們每次事件後，都有做檢討改進」。他也認為「開放政府、全民參與、公開透明」，不一定是選舉口號，所以他打開大門海選，希望台灣有志之士都能來參加，從一千八百多位中錄取了十三位，「坦白講也是因為錢不是很夠，所以不想錄取那麼多」，總有遺珠之憾，但這次海選不是只有找人而已，他也招募各種「你可以提供的服務和創意」，離選舉還有九十天，過程中還會生出什麼新想法，「我也不曉得，我常常有一句話，只有你的想像可以限制你自己，所以如果你願意打開的你心靈，常常會有新創意出現」，希望未來九十天內，會陸續提出新創意，改變台灣政治文化。


▲台北市長柯文哲競選辦公室成立，打卡牆。（圖／記者林柏年攝，2018.08.27）

柯文哲笑稱，他的這個辦公室是走極簡陋風，但重點不是布置，是各位夥伴的創意。他這次選舉的口號是「進步價值，光榮城市」，進步價值就是「堅持做對的事情」，把普世價值：民主自由、多元開放、法治人權、關懷弱勢和永續經營在台灣實現，這就是台灣價值；此外，任何一個社會運動要參與才有光榮感，所以希望更多市民一起來參與這場活動。

柯文哲說，他的政治理念就是兩個原則：務實和對話，務實就是處理每天要面對的問題，因為政治是要落實在人民生活的每一天，特別他是外科醫生，結果決定一切，非常務實就是他的政治主張；對話的部分，「比統獨更重要是是非，比藍綠更重要是黑白」，不是說國家定位不重要，但不該是唯一考慮因素，清廉、勤政、愛民這些基本價值還是要實現，不能讓整個國家陷入統獨之爭，什麼都不做，「我想這是不對的」。

媒體詢問何時要登記參選，柯文哲說，他平常很忙，陳佩琪會幫他備齊資料，晚上回去會去問看看，準備好了沒有。最後特別北上的台中市議員擬參選人、醫師賴怡均和柯文哲共同簽署「進步價值、光榮城市」共同承諾書，競選辦公室成立記者會圓滿落幕。
 


▲台北市長柯文哲和台中市議員參選人賴怡均簽署「進步價值、光榮城市」共同承諾書。（圖／記者林柏年攝，2018.08.27）

關鍵字柯文哲競選辦公室台北市長選舉台灣價值
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