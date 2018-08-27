影／喜好高熱量高油脂食物　多囊性卵巢症候群年輕化趨勢

19歲的小米（化名），年紀輕輕卻有120公斤的體重，體型噸位叫人嚇了一大跳，手腳大概可以用米其林人來形容，月經竟然有一年不來的情形，小米的母親帶她到婦產科門診，彰化博元婦產科醫師蔡鋒博一眼就看出是「多囊卵巢症候群」纏身，建議除接受治療外，也要改變飲食習慣，最重要的是要多運動，蔡鋒博說，臨床發現罹患多囊卵巢症候群的女性的年齡有年輕化，家長們切勿輕視。



▲婦產科醫師指出，罹患「多囊性卵巢症候群」與喜好攝取高熱量、高油脂的食物有關，身體出現油油的皮膚，長滿青春痘，嘴角有鬍鬚，脖子上呈現一圈黑嚕嚕等症狀。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.27)

小米有一年的時間月經沒有報到，一年來身體出現油油的皮膚，長滿青春痘，嘴角有鬍鬚，脖子上呈現一圈黑嚕嚕，很像是木炭一樣黑嘛嘛的黑圍巾，她的母親帶她到婦產科求診，蔡鋒博醫師說，從外表判斷就可以說是典型多囊卵巢症候群。



▲婦產科醫師指出，罹患「多囊性卵巢症候群」與喜好攝取高熱量、高油脂的食物有關，身體出現油油的皮膚，長滿青春痘，嘴角有鬍鬚，脖子上呈現一圈黑嚕嚕等症狀。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.27)

小米不只患有多囊性卵巢症候群，還有「棘皮症」（Acanthosis Nigra），是胰島素阻抗很明顯的一個特徵，最後抽血檢查確診是多囊卵巢症候群。蔡鋒博醫師說，台灣多囊卵巢的比率是2到5.6%，估100萬人的可能多囊卵巢的人口，診斷多囊卵巢有3個，其中有2個成立就算：1.有男性賀爾蒙過多的外觀，抽血的男性賀爾蒙過高，像小米油性皮膚、青春痘、雄性凸頭嘴角有鬍鬚。2.月經不規律久久不來。



▲婦產科醫師指出，罹患「多囊性卵巢症候群」與喜好攝取高熱量、高油脂的食物有關，身體出現油油的皮膚，長滿青春痘，嘴角有鬍鬚，脖子上呈現一圈黑嚕嚕等症狀。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.27)

蔡鋒博表示，多囊性卵巢症候群，因長久月經不順，有較高機會罹患子宮內膜增生，誘發子宮內膜癌、高血壓、心臟病、血脂肪過高與糖尿病等疾病；受飲食西化影響，罹患者年齡有明顯下降趨勢，及早發現、及早使用適當藥物治療，配合運動與體重控制，就可恢復健康提高生育能力，並降低罹患癌症風險。

蔡鋒博說，根據醫學研究，多囊性卵巢症候群，是常見婦科疾病之一，約有5-7%的罹患率，罹患率不算低，一般婦女病患常會以經期不正常、痛經以及不孕等病徵來呈現；這名少女是罹患「多囊性卵巢症候群」作祟，與喜好攝取高熱量、高油脂的食物有關，但醫師也說，門診觀察發現，多囊卵巢症候群有年輕化的趨勢，可能跟飲食西化有關。