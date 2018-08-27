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娛樂

周潤發、郭富城大玩自拍　首度在港合體噴金

娛樂中心／綜合報導2018/08/27 21:20
▲周潤發（右）揪眾人玩自拍。（圖／雙喜電影提供, 2018.08.27）
▲周潤發（右）揪眾人玩自拍。（圖／雙喜電影提供, 2018.08.27）

由周潤發、郭富城領銜主演的話題港片《無雙》，今（27）日在香港首度舉辦正式記者會，除了兩大影帝級天王攜手亮相之外，這次兩人在新片中攜手製作假鈔，現場也宣布兩人將順勢發行香港金融史上最高面值的鈔票「無雙幣」，呼應電影情節。


▲周潤與郭富城出席《無雙》電影記者會。（圖／雙喜電影提供, 2018.08.27）

周潤發與郭富城電影裡製造難辨真假的超級美鈔，戲外則越印越順手，乾脆在記者會上兩人宣布發行「無雙幣」，最高幣值達5000，遠超港幣幣值，噱頭十足。周潤發受訪表示：「80年代槍林彈雨，現在犯罪技術要升級！」周潤發與郭富城也化身雙槍俠，雙手持會噴射鈔票的發鈔機一同舉槍射出鈔票，遍地灑鈔。


▲周潤發（右）揪演員們玩自拍。（圖／雙喜電影提供, 2018.08.27）

郭富城這次在《無雙》裡飾演鬱鬱不得志的人，卻因他精巧的模仿畫工，被周潤發吸納為假鈔集團的成員，郭富城在現場自豪地稱讚自己的角色：「要我畫什麼，都可以畫得跟真的一樣！」發哥親民的形象，現場也惹得攝影大哥很入戲，跟著應和台上周潤發鈔票發佈的橋段，惹發哥搞笑說：「我底下人很多嘴，等等要打嘴巴！」在活動之餘，周潤發又抓起導演莊文強的手機，再度充當人肉自拍棒，四處與郭富城、發嫂、廖啟智、周家怡、吳嘉龍等工作人員與導演一起自拍。

關鍵字周潤發郭富城無雙
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