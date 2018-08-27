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政治

水患農畜損失逾5億　政院穩物價：天然氣、桶裝瓦斯凍漲

記者林仕祥／台北報導2018/08/27 21:23
▲行政院副院長施俊吉27日特別召開穩定物價小組工作會議，他表示，這次農作及畜產損失粗估超過5億元，要求各部會應秉持「從優、從寬、從簡、從速」原則辦理救助。（資料圖／林仕祥攝 ）
▲行政院副院長施俊吉27日特別召開穩定物價小組工作會議，他表示，這次農作及畜產損失粗估超過5億元，要求各部會應秉持「從優、從寬、從簡、從速」原則辦理救助。（資料圖／林仕祥攝 ）

熱帶低氣壓襲擊台灣，南部豪雨成災，行政院副院長施俊吉今（27）日特別召開穩定物價小組工作會議，他表示，這次農作及畜產損失粗估超過5億元，要求各部會應秉持「從優、從寬、從簡、從速」原則辦理救助，協助災民完成災後復耕及復養。另外天然瓦斯及桶裝瓦斯等氣價部分，中油公司考慮整體營運狀況和國際價格因素，9月份暫時不調整。

行政院副發言人丁允恭轉述，施俊吉在會中表示，此次豪雨除部分蔬菜受損外，夏季高冷地區的甘藍、宜蘭青蔥及桃園、彰化等主要蔬菜產區幾乎無受損，雖評估蔬菜可正常供應，不過仍請農委會密切注意市場供應狀況及價格情形。

施俊吉指出，目前農民團體大型冷藏庫存蔬菜中，根莖類約有3,430公噸、蔬菜類4,390公噸、花果類80公噸，共計有7,900公噸。如遇價格波動，請農委會督導農民團體適時調節，以供應市場充分無虞。施副院長強調，後續請國發會協調農委會等相關部會，務必依「行政院穩定物價標準作業」流程運作，適時對外說明。

農委會副主委陳吉仲表示，截至今日上午為止，農作物總損失計5.8億元，主要集中漁產（養殖漁業）及畜產（豬、雞、鴨、鵝），漁產損失約3.1億元、畜產1.8億元，農糧約為8千萬，8成5以上集中嘉義縣及台南市，主要受損作物為落花生。

陳吉仲指出，蔬菜受損面積約200餘公頃，水果影響面積約100至200公頃，占整體生產面積18萬公頃，兩者影響均小於0.1%，蔬果價格可維持平穩，並供應無虞；豬隻死亡數量約9,000頭，損失量不及日供應量的一半，加上庫存充足，在需求最強的中元節過後，可維持穩定水準。漁產部分，主要影響為虱目魚及吳郭魚，兩種魚類在上月價格偏低，且此次損失產量僅3%，因此價格能維持平穩。

陳吉仲感謝國軍協助救災，目前已清除台南及嘉義地區的死亡豬隻及雞隻，並同步進行消毒。後續災害處理已告一段落，災損救助也將以「從優、從寬、從簡、從速」原則辦理。

電價部分，經濟部次長曾文生表示，「電業法」修正後，電價費率已有明確計算公式，電價檢討或調整須透過電價費率審議會決定，按法律規定的程序執行。今年第二次電價費率將在11月施行，預計9月中旬前完成審議；油價部分，原則上不會變動，仍依據浮動油價調整機制及今年5月份緩漲機制持續操作；天然瓦斯及桶裝瓦斯等氣價部分，中油公司考慮整體營運狀況和國際價格因素，9月份暫時不調整；物價部分，10月會恢復非夏季電價，將對物價穩定帶來正面影響。
 

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