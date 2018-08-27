富邦金善意回應產金分離 金管會：尊重且歡迎

台灣大哥大董事長蔡明忠原本兼任富邦金控副董事長、富邦金控董事長蔡明興則兼任台灣大哥大副董事長，已違反金管會「產金分離」規定，因此金管會日前去函富邦金要求「即期改正」，並要求富邦金必須限期改正內規作業要點，也就是公文流程必須在兩個月內、意即下次董事會前完成改善，若未改善，金管會將進行後續處置。

（中央社記者邱柏勝台北27日電）富邦金今天公告副董事長蔡明忠辭任金控副董事長，而台灣大哥大今天也公告副董事長蔡明興辭去職務。金管會表示，「尊重且歡迎」富邦金「善意」回應金管會產金分離的要求。

為此，富邦金今天緊急召開董事會，通過副董事長蔡明忠辭職案，但蔡明忠仍擔任富邦金的法人董事代表人。此外，台灣大哥大今天晚間也公告副董事長辭任案，副董事長蔡明興跟進辭去職務，等於是對於金管會產金分離要求的正面回應。

金管會銀行局局長邱淑貞表示，富邦金立即召開董事會宣布副董事長辭任，顯見富邦金在公司治理上，願意用更嚴謹的高標準看待，並善意回應金管會產金分離要求及實現法律精神，為此「我們表示尊重、也歡迎」。

中央社記者詢問，富邦金宣布蔡明忠辭任副董事長，金管會是否還會再對富邦金進行檢查。邱淑貞表示，金管會對銀行原本就有例行性定期檢查，富邦金召開董事會宣布副董事長辭任後，在公司內控制度上也會隨之調整，並無再行查核的必要。

日前媒體提問，蔡明忠辭任副董事長後雖不應具實質決策權，但是否可能會透過「意思表示」方式規避金管會規定，例如透過註記等方式暗渡陳倉？當時金管會主委顧立雄表示，任何規避方式都有可能發生，但「凡走過必定留下痕跡」，透露仍會觀察富邦金改正情況。（編輯：張良知）1070827