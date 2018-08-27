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政治

豪雨狂炸南台灣　國軍清理逾80萬死雞

記者呂烱昌／台北報導2018/08/27 22:14
▲陸軍第10軍團36化學兵於25日上午前往嘉義縣朴子市易達畜牧場周邊實施消毒作業。（圖／陸軍司令部提供 , 2018.8.25)
▲陸軍第10軍團36化學兵於25日上午前往嘉義縣朴子市易達畜牧場周邊實施消毒作業。（圖／陸軍司令部提供 , 2018.8.25)

熱帶性低氣壓為南台灣帶來連日豪大雨，大水淹沒多家畜牧場，家禽、家畜損失慘重。國防部27日晚間表示，為防範疫情肇生及維護環境衛生，國軍至27日1600時，由第四、五作戰區派遣兵力，與地方政府協力完成家禽79萬6,446隻、豬隻772頭清運任務。

另外，國軍執行此次救災任務累計派遣兵力5,532人次，輪車245輛次、甲車45輛次、膠舟39艘次、執行鄉民撤離733人、沙包堆置6,490包、土石清運149.11噸、物資搬運5.12噸、市容整理145.1噸、道路清理47.2公里、機關學校16處、環境消毒5萬9,445平方公尺。

國防部長嚴德發27日下午進入陸軍第8軍團災防應變中心，利用視訊會議掌握國軍各單位執行救災任務情形。他表示，當前重要工作是協助家禽（畜）清運，並協力環境消毒、家園復原等工作；救災部隊應提供官兵完善防護裝備及膳食、福利品供應，同時做好官兵補假規劃及心理輔導，以落實官兵照顧。

國防部表示，因應中央氣象局持續發布豪大雨特報，目前國防部、各軍司令部及第四作戰區(南部地區)災害應變中心仍為一級開設，第五作戰區(中部地區)則維持二級開設；國防部依「守護家園」核心價值，將持續高度警戒，即時掌握豪大雨動態，協助地方政府做好民眾預防性撤離及災後復原等任務。

 

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