教授投書法媒：台灣失邦交 他國不能置身事外

文章闡述，最早居住在台灣的人口並非漢族，而是南島民族原住民，首先對台灣進行實質政治管理的是西班牙人和荷蘭人，1683年台灣被納入大清帝國版圖，1885年「建省」，又從1895年到1945年由日本治理，隨著後來政治領袖蔣中正抵達，台灣的政府與中國大陸分離，自1990年代民主化以後，台灣在政治層面上徹底與中國大陸相異。

在輔仁大學法語系任教的何重誼（Jean-YvesHeurtebise）23日投書世界報（Le Monde）表示，中國政府宣稱台灣是不可分割的領土，但從歷史和事實來看似乎都不能證實這種說法。

（中央社記者曾依璇巴黎27日專電）中華民國在兩年多內失去5個邦交國，在台灣任教的法國學者何重誼投書法國「世界報」表示，中國對台灣動作頻頻，在國際法和戰略安全等方面，其他國家也無法置身事外。

文章說，台灣是實質上獨立，甚至法理上也可以這麼說，因為台灣應可符合1933年「蒙狄維歐國家權利義務公約」（Montevideo Convention）的4項條件，即國家應具備永久人口、界定領土、不受他國統治的政府及與他國交往的能力關係。

何重誼在文中表示，中華人民共和國於1971年在聯合國代替中華民國，取得「中國」代表權，但所依據的聯合國2758號決議並未明確定義「中國」的地理範圍。

他說，中美洲國家薩爾瓦多於8月21日「拋棄」台灣、與北京建交後，承認中華民國的國家僅餘17個。「中國有兩重目的，一是藉由剝奪台灣的正式盟邦，企圖在發生直接軍事對抗時，盡量減少異議」；二是影響台灣的民主局勢，總統蔡英文任內已失去5個邦交國，這可能會給年底選舉帶來沉重壓力，至少中國方面會如此希望。

他表示，無論是多明尼加、布吉納法索或薩爾瓦多，與台灣斷交時的說辭都是「歷史和社會經濟的現實迫使我們改變方向」，顯示盟邦選邊站並非無利可圖。

文章談到北京搶奪台灣盟邦的行為與其他國家有何關聯時，提到海地媒體「自由海地」（Haiti Liberte）記者艾夫斯（Kim Ives）的評論，艾夫斯表示：「台灣只給海地一筆1億5000萬美元（約新台幣46億元）的借款用來電氣化（……），比起中國給海地用來更新太子港（Port-au-Prince）全部基礎建設的47億美元，顯得十分平淡。」

何重誼表示，這是「無情的買賣邏輯」，然而這種經濟援助竟能在聯合國衍生出決定某一國法律身分的聲音，以「國家資本主義在國際法上的無恥勝利」來說，大概沒有比這更昭彰的例子。

他再以中華民國的太平洋邦交國為例表示，一直有傳言指中國在萬那杜建造軍事基地，大家可以想像如果這些友邦倒戈，使這類軍事基地增加數倍，屆時紐西蘭和澳洲將深受影響，確保法屬太平洋島嶼的戰略安全任務也可能是白費力氣。

何重誼表示，民主的台灣擁有2300萬人口，台灣的命運在14億人口的超級專制強權面前，不能只視為中國的內部事務。（編輯：郭中翰）1070827