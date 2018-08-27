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娛樂

女星搞迷信？　劉容嘉初三狂奔只為追回垃圾

記者吳維書／台北報導2018/08/27 21:46
▲劉容嘉初三狂奔，只為追回垃圾。（圖／衛視中文台提供 , 2018.8.27）
▲劉容嘉初三狂奔，只為追回垃圾。（圖／衛視中文台提供 , 2018.8.27）

藝人劉容嘉近日參加節目《一袋女王》，大聊自己的老人魂行為，她透露會看農民曆過日子，連初三家人丟垃圾，也因為農民曆指示，她當場狂奔追回，還因為自己吃飯太養生，連朋友都鮮少找她聚餐，「朋友越來越少啦！」

今年35歲的劉容嘉笑說：「我已經有60歲的老人魂，20幾歲時，就開始學氣功、吃東西也很養生，尤其不愛人多熱鬧的地方，因為怕吵。」她尤其愛看農民曆，希望逢年過節都能照著應該有的禁忌和習俗走，像除夕到初四就不能丟垃圾，否則會象徵把財富丟出門，那年就會「無財」。有一年初三媽媽受不了家裡的廚餘和垃圾太臭，偷偷拿去家門口放，想等垃圾車來收，她當天突然發現垃圾怎麼少了幾包，追問之下才知道是媽媽拿去丟，連忙生氣追回垃圾。


▲左起Terry、李亮瑾、巴鈺、曾國城、賴薇如、劉容嘉以及Eason，大家對劉容嘉行為相當訝異。（圖／衛視中文台提供 , 2018.8.27）

劉容嘉對吃超養生，堅持不碰辣、炸物、胡椒以及冰品，她笑說：「因為這樣，我的朋友越來越少。」她透露有次做完活動，「黑人」陳建州想說邀大家去吃麻辣鍋，她因為不吃辣本來不想去，但黑人建議吃白鍋，她不好推辭就去了，結果一吃發現是辣的，老闆連忙解釋怕太淡加了一匙辣湯，她笑回，「那我不要吃好了。」最後店家只好重新上白鍋，她總結，「從此印象中，我沒有再跟黑人哥吃過飯。」

關鍵字一袋女王劉容嘉農民曆黑人陳建州
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