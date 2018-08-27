馬侃從敵人變和平使者 越南民眾追悼

（中央社河內27日綜合外電報導）越南首都河內（Hanoi）今天悼念故美國參議員馬侃（John McCain）。馬侃在越戰期間曾是越南的敵人，被囚禁在河內監獄達數年之久，不過他後來幫助療癒越戰帶來的創傷。

馬侃25日去世，享年81歲。

河內居民和美國官員在竹帛湖（Truc Bach Lake）畔的馬侃水泥雕像邊獻花。越戰時擔任美國海軍飛行員的馬侃戰機被擊落，跳傘落在竹帛湖，遭越共俘擄。

馬侃在有「河內希爾頓」（Hanoi Hilton）之稱的惡名昭彰監獄中，被單獨囚禁5年以上，還不時遭毆打與刑求。