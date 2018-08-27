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中央社

馬侃從敵人變和平使者 越南民眾追悼

中央社2018/08/27 21:37
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社河內27日綜合外電報導）越南首都河內（Hanoi）今天悼念故美國參議員馬侃（John McCain）。馬侃在越戰期間曾是越南的敵人，被囚禁在河內監獄達數年之久，不過他後來幫助療癒越戰帶來的創傷。

馬侃25日去世，享年81歲。

河內居民和美國官員在竹帛湖（Truc Bach Lake）畔的馬侃水泥雕像邊獻花。越戰時擔任美國海軍飛行員的馬侃戰機被擊落，跳傘落在竹帛湖，遭越共俘擄。

馬侃在有「河內希爾頓」（Hanoi Hilton）之稱的惡名昭彰監獄中，被單獨囚禁5年以上，還不時遭毆打與刑求。

不過在血腥戰事結束後的數十年來，曾獲美國共和黨提名為總統候選人的馬侃，從戰俘搖身一變成為和平使者，因而為越南人所熟知。

他去世的消息成為越南國營媒體的頭版新聞，越南各地民眾紛紛致哀。

前往河內美國大使館向馬侃致敬的人士中，包含越戰時期老兵。

越南副總理范平明（Pham Binh Minh）在美國大使館準備的致哀簿上寫道，希望馬侃的家人能克服失去至親的哀慟，還表示馬侃是幫助療癒「戰爭創傷」的人。

美國和越南1995年恢復外交關係後，馬侃曾數度訪越。越戰時曾負責看守他的一名獄卒對他充滿追憶之情，表示若自己有權投票，會在2008年馬侃角逐總統失敗的那次大選中，投票支持他。（譯者：陳宜君/核稿：林治平）1070827

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