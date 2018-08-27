LINE Pay、一卡通將推電支帳戶 掃碼消費還可

LINE 今 (27) 日主動向所有的 Line 用戶推播訊息「LINE Pay 新功能即將與您見面」，並且於訊息中明示與一卡通合作的新服務即將上線，LINE Pay、一卡通將於 9 月 3 日舉辦電子支付帳戶上線記者會，據了解，預計將使結合一卡通功能的銀行卡與 LINe Pay 服務綁定後，可配合一卡通小額支付服務，藉由 LINE Pay 服務平台進行轉帳、收款等功能，預計首波支援此項服務的銀行共計台北富邦銀行等 8 家銀行加入。

首波可支援 LINE Pay、一卡通電子支付帳戶的 8 家銀行包括：台北富邦銀行、聯邦銀行、郵局、台灣銀行、玉山銀行、中國信託、新光銀行及高雄銀行，而台新銀行也傳出有意加入。