周天成克服主場噪音 闖進亞運羽球男單金牌戰

今年亞運堪稱是台灣羽球的幸運地，稍早世界球后戴資穎先以直落二拍下印度名將賽娜（Saina Nehwal），接著周天成費時1小時又22分鐘馬拉松式惡戰，以16比21、23比21、21比17淘汰印尼好手金廷（AnthonySinisuka Ginting），中華羽球代表隊男、女單打兩大王牌攜手闖進決賽，寫下台灣羽壇空前新紀錄。

亞運最前線（中央社記者龍柏安雅加達27日電）台灣羽球一哥周天成今天演出大逆轉，在首局先失的情況下，連趕兩局後來居上，以2比1扳倒地主選手金廷，闖進雅加達—巨港亞運羽球男單金牌戰。

世界排名第6的周天成，和世界排名12的金廷交手4次，周天成以1勝3負落居下風，在惡名昭彰的「魔鬼主場」，硬是攔胡拿下勝利。

比賽結束後，周天成坦言，這就算不是最耗費體力的一場比賽，但絕對是最消耗精神的，「我不但要和對手對抗，還要和滿場的球迷對抗，每一球我幾乎都聽不到球的聲音」。

就算如此，周天成強調，就算外面的加油聲震耳欲聾，他的內心卻出奇地平靜，彷彿就像個完全屬於自己的空間，「我可以很清楚、很專注知道自己要做什麼，或許也是神給我的力量」。

可惜中華隊男雙組合李洋、李哲輝的「雙李配」，今天在4強賽以15比21、22比20、12比21，不敵世界排名第一的印尼組合吉地安（Marcus Fernaldi Gideon）與蘇卡穆約（Kevin Sanjaya Sukamuljo），無緣金牌戰，但仍可獲得銅牌，也是繼男團之後，本屆亞運中華羽球代表隊所拿下的第2面銅牌。（編輯：張芷瑄）1070827