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亞運／和越南相較積分　中華女排首度無緣8強

記者鍾東穎／綜合報導2018/08/27 22:19
▲中華女排陳姿雅。（圖／中華奧會提供）
▲中華女排陳姿雅。（圖／中華奧會提供）

2018雅加達亞運，中華女排今(27)日小組最終戰以24:26、9:25、23:25不敵強敵南韓，雖都和越南同為2勝3負，但相較局數積分，中華隊排在B組第5，無緣擠進前4晉級，亞運隊史首度無緣8強。

首局，一開賽雙方就戰得相當激烈，使得比賽陷入膠著，儘管中華隊先來到24:23局點，但是卻被南韓頑強抵抗，連追3分，以24:26逆轉。

次局，中華隊雖先拿到第1分，但隨後被南韓連拿6分，中華隊改變戰術仍都被南韓化解，中華隊苦追無力，逐漸拉開差距，次局以9:25讓出。

第三局，中華隊重整旗鼓，率先拿下第1分，儘管南韓緊追在後，但中華隊仍保有1分領先，還一度拉開15:12領先，可惜後續在18:17時，被南韓連得4分反超，雖救回1個賽末點，仍以23:25落敗。


▲中華女排曾琬羚。（圖／中華奧會提供）

中華隊和越南同樣取得2勝3負戰績，但中華隊贏下越南、印度都鏖戰5局，所以僅獲得4積分，而越南則是3:0勝印尼、2:3敗中華、3:2勝哈薩克，取得6積分，所以中華隊排在B組第5，無緣出線。

中華女排歷屆亞運的最佳成績是2006年杜哈亞運的銅牌，接著是廣州亞運的第7和仁川亞運的第5，這次無緣8強，是參加亞運以來最差成績。

本屆亞運女排11隊分2組打單循環預賽，各分組前4可晉級8強，積分規則為，局數3比0或3比1，勝方3分敗方0分；3比2勝方2分敗方1分。


▲中華女排（圖／中華奧會提供）

 

關鍵字亞運排球中華女排
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