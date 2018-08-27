嘉義東石積水及腰 賴清德涉水勘災安撫村民

（中央社記者黃國芳嘉義縣27日電）行政院長賴清德今天晚上再度到嘉義縣布袋鎮等地勘災，他穿著青蛙裝步行在水深及腰的掌潭村，親自安撫憤慨不平的村民，並允諾將督促水利單位調派抽水機，3天內消退積水。

823豪雨成災，嘉義縣沿海地區嚴重淹水，今天進入水災第5天，東石、布袋仍有部分地區淹水，賴清德傍晚再度南下嘉義縣勘災，陸續前往重災區東石洲仔、栗子崙，最後前往災情最慘重的掌潭村。

賴清德穿著青蛙裝涉水步行慰問災民，實地耐心傾聽他們的抱怨及需求，他允諾會找出淹水原因，解決問題，讓鄉親免於淹水之苦。